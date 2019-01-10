В течение шести лет Минтруд планирует бесплатно обучить 450 тыс. предпенсионеров

10 января. FINMARKET.RU - В течение шести летпланирует бесплатно обучить 450 тыс. предпенсионеров как ищущих, так и имеющих работу, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете" . По его словам, в нацпроекте "Демография" на это заложено 30 млрд руб. на 2019-2024 годы, по 5 млрд руб. в год. В 2019 году 3,4 млрд руб. уже распределено между регионами в виде субсидий. Еще 1,6 млрд руб. будет перечислено Союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", который имеет хороший опыт подготовки и переподготовки специалистов по мировым стандартам.

"За счет выделяемых средств граждане предпенсионного возраста - как ищущие, так и имеющие работу - смогут бесплатно повысить квалификацию и получить новые профессиональные навыки. В течение шести лет мы планируем обучить 450 тысяч человек, по 75 тысяч в год. Сейчас службы занятости на средства региональных бюджетов переобучают ежегодно 17-18 тысяч человек. Мы предполагаем, что в основном переучиваться будут люди работающие", - рассказал М.Топилин.

Министр пояснил, что работодатель получит двойную помощь: с одной стороны, его работники будут осваивать новые компетенции, с другой - ему не понадобится за это платить. "То есть если работодатель захочет переобучить своих предпенсионеров, он может это организовать и получить компенсацию - до 68 тысяч рублей на обучение одного работника", - сообщил он.

Работающий человек старшего возраста сможет пройти переобучение по собственной инициативе. Но, отметил М.Топилин, "ему нужно будет согласовывать это с работодателем, поскольку придется объяснять свое отсутствие на рабочем месте в случае, если график обучения будет совпадать с рабочим временем". По идее, работодатели не должны препятствовать обучению сотрудников старших возрастов, добавил он.

Министр также рассказал, что недавно проводились замеры, которые показали: более 60% россиян старшего возраста готовы учиться. "Но одно дело - желание, другое - необходимость. Наша цель - не просто учить ради того, чтобы учить, а помогать старшему поколению вписываться в новую экономку и работать в ней. Службы занятости и работодатели будут готовить людей под выполнение определенных задач", - подчеркнул он.