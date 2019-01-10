Банковскую страховку могут расширить на металлические счета

10 января. FINMARKET.RU - Систему страхования вкладов предлагают распространить на обезличенные металлические(ОМС) граждан в российских банках, пишут "Известия", ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, соответствующий законопроект появится уже в феврале этого года. С рекомендацией подготовить такой документ ранее выступил Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации. Нововведение станет очередным шагом к дедолларизации страны — оно сподвигнет граждан вкладываться не в американскую валюту, а в драгметаллы. По мнению опрошенных "Известиями" аналитиков, на то, чтобы металлические счета стали полноценной альтернативой вкладам, потребуется некоторое время. Сейчас объем этих счетов оценивается в 100–150 млрд рублей.

Рекомендацию застраховать средства на обезличенных металлических счетах Межрегиональный банковский совет (МБС) при Совете Федерации подготовил осенью 2018 года. В ней указывается, что для повышения финансовой стабильности необходимо продолжить работу по дестимулированию сбережений и кредитования граждан и бизнеса в иностранной валюте. Среди предлагаемых мер — подготовка проекта закона, распространяющего действие системы страхования вкладов на банковские счета граждан в драгметаллах.

По словам Анатолия Аксакова, который также является заместителем председателя МБС, соответствующий законопроект комитет Госдумы по финрынку подготовит в феврале этого года. Если он будет принят, то в случае отзыва лицензии у банка граждане смогут получить страховку по своим металлическим счетам. Сейчас в финансовых организациях покрываются суммы до 1,4 млн рублей.

Анатолий Аксаков отметил, что, если на ОМС будет распространено действие страховки, у населения появится более широкий выбор для инвестирования своих средств. И возможно, многие в большей степени поверят в драгметаллы, а не в валюту. А это способно стать очередным шагом к дедолларизации экономики.

В Банке России не ответили на вопрос "Известий" о том, известно ли ведомству о таком предложении. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что оно "примет участие в обсуждении данной инициативы после получения соответствующего законопроекта". В Минфине уточнили "Известиям", что подобный законопроект не разрабатывают, и порекомендовали обратиться за комментариями в комитет Госдумы по финрынку.