В 2019 году уровень безработицы в РФ может подрасти до 4,9%

9 января. FINMARKET.RU - В наступившем году численность безработных вырастет до 3,8 млн человек по сравнению с 3,6 млн в 2018 году, говорится в прогнозе Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишут "Известия"

Согласно макропрогнозу ИНП РАН, уровень безработицы может подрасти с ожидаемых 4,7% в 2018 году до 4,9% в 2019 году, численность занятых сократится с 72,5 до 72,4 млн человек.

Как пояснил "Известиям" один из составителей прогноза замдиректора ИНП РАН Александр Широв, формально трудоспособного населения в результате повышения пенсионного возраста станет больше, тогда как спрос на кадры сократится. В том числе благодаря этому рост количества безработных опередит сокращение численности занятых (200 тыс. против 100).

Оценки Минэкономразвития, сделанные в прогнозе социально-экономического развития на 2019-2021 годы, более оптимистичны. Министерство предполагает, что численность безработных в 2019 году составит 4,8%, а затем снизится до 4,7%. В Минтруде на вопрос "Известий" о прогнозе численности безработных на этот год сообщили, что руководствуются оценками Минэкономразвития.

По словам А.Широва, в прогнозах по рынку труда эксперты ИНП РАН отталкивались от замедления экономического роста. Темп прироста ВВП, по их расчетам, сократится в 2019 году до 1,2% по сравнению с прогнозируемым в этом году показателем в 1,8%. Как сказал эксперт, об этом свидетельствует несколько факторов, располагающих к сдержанным оценкам.

В частности, инвестиционная активность в 2018 году была довольно низкой, несмотря на благоприятную конъюнктуру в виде высоких цен на нефть.

С оценками ИНП РАН, что количество безработных действительно будет увеличиваться, согласилась доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Кроме замедления темпов экономического роста, этому будет способствовать автоматизация и цифровизация производств, полагает экономист. По ее словам, компании в результате повышения эффективности производства увольняют больше сотрудников, чем создают новых рабочих мест по экономике в целом.

Другим фактором, который окажет давление на рынок труда, будет низкая адаптируемость возрастных сотрудников к переменам технологических условий производства, считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. В частности, многие сотрудники, которые лишатся работы, не смогут вновь трудоустроиться, так как их компетенции окажутся устаревшими для современных требований работодателей.

В целом же все эксперты, опрошенные "Известиями", не считают рост безработицы до 5% критическим. Даже с учетом повышения показателя до этого уровня Россия останется страной с одними из самых высоких показателей занятости, отметил А.Широв. Так, в среднем по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития,по данным за октябрь составляла 5,3%, в еврозоне - 8,5%.