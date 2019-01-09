Правительство обновляет действующие госпрограммы

9 января. FINMARKET.RU - Правительствообновляет действующие, вписывая в них мероприятия нацпроектов, реализация которых фактически стартует с этого года. Это позволит Белому дому привязать исполнение требований майского указа Владимира Путина к существующей бюджетной конструкции, пишет "Коммерсант"

Так, в соответствии с нацпроектом "Демография" правительство обновило госпрограмму "Содействие занятости населения" - в нее включены расходы на профессиональное обучение и дополнительное образование для предпенсионеров, которые могут столкнуться с риском увольнения из-за повышения пенсионного возраста.

Увеличение возраста выхода на пенсию на 5 лет, начиная с этого года, по мнению профсоюзов, может привести к росту безработицы. В первую очередь к группе риска относятся так называемые предпенсионеры - в возрасте за 5 лет до выхода на пенсию. Чтобы этого избежать, в 2019 году Белый дом выделит на их переобучение, как ранее заявлял глава Минтруда Максим Топилин, почти 5 млрд руб., те же суммы зарезервированы на 2020 и 2021 годы. Охват программы должен составить не менее 450 тыс. человек за 6 лет, а ее ключевым показателем станет доля сохранивших занятость (не менее 85%).

Обновить предлагается и госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Минэкономразвития уже обнародовало проект изменений. В госпрограмму погружаются мероприятия сразу четырех нацпроектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика", "Демография" и "Производительность труда" - например, упрощение доступа к льготному финансированию малого и среднего бизнеса и "цифровая" подготовка чиновников. В первую очередь министерство подгоняет подсроки реализации госпрограммы - ее предлагается продлить на 4 года - до 2024 г.

Пересматриваются и цели - так, прирост производительности труда в 2024 году должен составить 27% (по отношению к 2017 году; в действующей версии - 15% в 2020 году). Впрочем, часть целевых показателей предлагается оставить неизменными, несмотря на удлинение программы, например, повышение уровня удовлетворенности качеством госуслуг до 90%.

Финансирование обновленной госпрограммы должно вырасти с 871,4 млрд руб. до 1,6 трлн руб. В значительной степени удорожание связано с продлением программы, но дополнительные средства выделяются и на ее реализацию в ближайшие годы. Так, в 2019 году ее финансирование составит 144,8 млрд руб., а в 2020 году - 147,2 млрд руб., против 83,9 млрд руб. и 100 млрд руб. соответственно. Рост расходов уже предусмотрен федеральным бюджетом: часть этих средств заложена для реализации нацпроектов и теперь детализирована в тексте госпрограммы.