Россиянам предстоит привыкнуть к кредитным ограничениям

8 января. FINMARKET.RU - За 2018 год российский финансовый рынок заметно изменился: цифровизация и гибкость привели к появлению как новых услуг, так и новых ограничений. В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги, пишут "Известия" . Темп роста выдачи займов населению был двузначным. По данным ЦБ, за 11 месяцев он составил 21,4%. Драйвером роста стала ипотека (+19,1%) — портфель жилищных ссуд всех банков превысил 6,4 трлн рублей. На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян. Предельным значением стала отметка в 50% от ежемесячного дохода.

С октября 2019 годабудут рассчитывать долговую нагрузку россиян при выдаче займа от 10 тыс. рублей. При этом кредитор должен будет проверить, соответствует заявленный клиентом уровень дохода реальному положению дел. В течение года — до октября 2020-го — при выдаче ссуд до 50 тыс. рублей гражданину можно будет поверить на слово в части заработка, но нагрузку рассчитывать все равно придется. Банк выяснит, где, когда и на какой срок россиянин бралраньше.

Чтобы поддержать ипотечных заемщиков, которых стало намного больше, регулятор обяжет банки реструктурировать жилищную ссуду в сложной ситуации. Новый закон позволит снизить ежемесячный платеж за ипотеку на величину до 90% на 12 месяцев.

Стремительный рост темпов выдачи жилищных ссуд вынудил регулятора дважды повысить коэффициенты риска по таким займам — это значит, что банки должны создавать дополнительные резервы, выдавая ипотеку с первым взносом менее 20%. В конце декабря ЦБ ввел дополнительные ограничения по риску и для необеспеченных кредитов (не под залог жилья или машины). Ожидается, что это должно притормозить рост рынка кредитования и снизить связанные с ним опасности — выдача ссуд ненадежным заемщикам опасна уже для самого банка. Теперь Центробанк следит за качеством кредитного портфеля финансовых организаций.

С июля 2018 года в России начала работу Единая биометрическая система. Банки стали собирать слепки лица и голоса граждан, чтобы потом идентифицировать их удаленно и оказывать им нужные услуги. Это дополнило концепцию финансового маркетплейса, которую ЦБ анонсировал еще раньше. По задумке регулятора, единая цифровая площадка объединит банки и другие финансовые компании в виртуальный супермаркет — доступ к нему позволит обслуживаться в любой кредитной организации удаленно. К концу 2018 года, согласно плану, российские банки развернули сбор биометрии в 20% отделений.

В январе 2019 года запускается система быстрых платежей. Это еще один проект Центробанка, который должен, с одной стороны, повысить качество услуг для населения, а с другой — взять под контроль безналичный денежный оборот.

Система позволяет переводить деньги по номеру телефона клиенту другого банка. Весь 2019 год переводы будут бесплатными для кредитных организаций, подключившихся к проекту. С 2020 года каждая операция будет стоить шесть рублей, и банки начнут перекладывать ее стоимость на россиян. Однако переводы все равно будут дешевле, чем сейчас — большинство банков держит комиссию за отправку денег клиенту другой кредитной организации на уровне 1–1,6% от суммы, но не менее 30 рублей за операцию.