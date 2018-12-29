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29 декабря 2018 года 19:00

С Новым годом и Рождеством!

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Imago/ТАСС
Imago/ТАСС
Дорогие друзья!

"Финмаркет" поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством!

Желаем Вам в грядущем году отличных финансовых результатов, дружественных трендов, курсовой устойчивости, высокой рентабельности, большой прибыли, надежных бизнес-партнеров, положительных аудиторских заключений, успешных слияний и поглощений, желаемых назначений и мудрых решений!

До скорой встречи в 2019-м!


Опубликовано Финмаркет
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