Доля инвестиций в ВВП РФ в 3-м квартале снизилась до 18,7% с 19,8%, свидетельствуют данные Росстата. Экономика РФ в июле-сентябре выросла на 1,5%

29 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала 2018 года доля расходов на конечное потребление в структуреРФ составила 65,1% (17,624 трлн руб.) против 69,9% в 3-м квартале 2017 года, говорится в сообщении Федеральной служба госстатистики (Росстата).

В том числе доля расходов домохозяйств снизилась на 3,7 процентного пункта (п.п.) - до 48,3% ВВП с 52% ВВП, а расходов госуправления - сократилась до 16,6% с 17,7%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась на уровне 0,2%.

В денежном выражении расходы домохозяйств составили в 3-м квартале текущего года 13,026 трлн руб. против 12,330 трлн руб. год назад, госуправления - 4,5 трлн руб. против 4,1152 трлн руб.

Доля в ВВП валового накопления сократилась на 2,1 п.п. - до 25,3% (6,834 трлн руб.) с 27,4% (6,453 трлн руб.), в том числе доля валового накопления основного капитала (инвестиций) уменьшилась до 18,7% с 19,8%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств сократилась на 1 п.п. - до 6,6%.

Одновременно доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) резко выросла до 9,6% в июле-сентябре 2018 года с 2,7% в 3-м квартале 2017 года.

ВВП РФ в третьем квартале 2018 г вырос на 1,5% к тому же периоду 2017 года. Во 2-м квартале рост российской экономики составлял 1,9%, в 1-м квартале - 1,3%.

Объем ВВП России за апрель-июнь составил в текущих ценах 27 трлн 007,1 млрд рублей. Относительно 2-го квартала текущего года экономика выросла на 6,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 3-й квартал 2018 г. по отношению к 3-му кварталу 2017 г. составил 111,1%.

Как сообщалось, за январь-сентябрь 2018 года ВВП РФ, по данным Росстата, вырос на 1,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2018 год составляет 1,7%, на 2019 год - 1,2%. Минэкономразвития ожидает рост экономики в 2018 году на уровне 1,8%, в 2019 году на 1,3%.