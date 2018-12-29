Авиабилеты в 2019 году подорожают вслед за керосином

29 декабря. FINMARKET.RU -на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5-7%, прогнозируют опрошенные "Известиями" билетные агрегаторы.

Подорожание перелетов, запланированных в 1-м квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5-21%. Всему виной - возросшая цена авиакеросина и нестабильность рубля, полагают эксперты. Если топливо продолжит дорожать, цены вырастут еще: в структуре затрат перевозчиков закупка авиакеросина занимает от 25% до 40%.

Крупнейшие онлайн-сервисы по поиску и бронированию авиабилетов, опрошенные "Известиями", зафиксировали увеличение средних цен (с вылетом в январе-марте 2019 года) в диапазоне от 4% до 25% к аналогичному периоду 2018 года.

Сильнее всего увеличатся расходы пассажиров на авиабилеты в дальнее зарубежье.

В Momondo утверждают, что средний чек в 1-м квартале поднимется на 16%, в основном - за счет зарубежных рейсов. По данным "Туту.ру", полеты за рубеж "туда-обратно" на 1-й квартал подорожали примерно на 4% - в среднем до 24,8 тыс. рублей. Представители других агрегаторов говорят о более динамичном росте: в OneTwoTrip насчитали повышение на 9%, в Biletix - на 25%.

На перелеты по России средний чек тоже подрос - по данным "Туту.ру", на 5% - до 15,7 тыс. рублей. В OneTwoTrip отмечают удорожание более чем на 13%, в Biletix - на 19%.

Как полагают в "Туту.ру", в целом, если серьезных потрясений не будет, ситуация должна выровняться: темпы роста цен в 2019 году останутся на уровне 2018 года - в пределах 5%. В Aviasales прогнозируют сохранение цен на перелеты в пределах страны на уровне 2018 года, по зарубежным же направлениям они прибавят 5-7%.

Так, сдерживать цены на внутренние направления будет, в частности, расширение маршрутной сети лоукостеров, считает директор авианаправления OneTwoTrip Леонид Рябоштан. На новом маршруте они способны сбить цену на 10-15%. По данным Biletix, доля продаж лоукостовых тарифов ежегодно растет на 3-5%, и по внутренним направлениям уже превосходит 20%.

цен на авиакеросин эксперты называют главной причиной удорожания авиабилетов. 2018 год заканчивается тревожной тенденцией: цены на авиатопливо не снижаются, несмотря на падение цен на нефть, отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1, по данным Росавиации, выросла за 11 месяцев 2018 года на 9,7% - до 53,97 тыс. рублей. Минтранс предлагал частично компенсировать авиакомпаниям этот рост, на что запрашивал 22,5 млрд рублей из бюджета, но вопрос пока не решен.

Ситуация уже на грани, сказал "Известиям" президент ТПП Сергей Катырин. "С ноября 2015-го по ноябрь 2018 года средневзвешенная цена авиационного керосина росла темпами, более чем в 3 раза превышающими инфляцию", - отметил он.

По словам эксперта, в целом перевозчики закончат 2018 год с общим убытком по операционной деятельности в размере 37-39 млрд рублей, добавил он.

Расходы авиакомпаний увеличиваются и из-за роста платы за обслуживание в аэропортах, сообщил "Известиям" главный эксперт института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.