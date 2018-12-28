.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 декабря 2018 года 09:55
В регионе могут отказаться от строительства малогабаритного жилья
|0
DPA/TASS
28 декабря. FINMARKET.RU - В Ленинградской области собираются отказаться от малогабаритных квартир. В регионе планируют выдавать разрешение на строительство только тех жилых комплексов, где площадь квартир больше 35 квадратных метров, пишет "Российская газета". Как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, сейчас в регионе минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. В основном под этот параметр попадают студии. Норму ввели не от хорошей жизни: несколько лет назад приграничные с Петербургом районы Ленобласти начали активно застраивать жилыми комплексами экономкласса, где доминировали студии площадью 18-20 квадратных метров. Как правило, в них заселялись семьями, и новоселы сталкивались с нехваткой объектов социальной инфраструктуры. Недавно власти региона проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что норматива 24 квадратных метра недостаточно. Предполагается, что уже в следующем году в Ленобласти перестанут согласовывать новые проекты жилых комплексов с квартирами площадью меньше 35 квадратных метров. До конца января в регионе планируют подготовить под нововведения нормативную базу. Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с идеей ввести норматив в 35 квадратных метров согласен. "Квартиры минимальной площади строятся в основном в приграничных районах Ленобласти. Их часто покупают или снимают те, кто работает в Петербурге. В студиях живут по несколько человек, фактически эта квартира нужна просто чтобы переночевать. И в Ленинградской области совершенно справедливо опасаются наплыва со стороны петербуржцев, которые не могут позволить себе купить квартиру в Северной столице и делают ставку на малогабаритное жилье в регионе", - говорит Игорь Горский. Риелтор Анастасия Казанская, работающая на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила "РГ", что малогабаритное жилье, несмотря на грядущий запрет, пользуется у покупателей большой популярностью.
.
Ключевые слова: РФ, регион, жилье, строительство
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.