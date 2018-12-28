В регионе могут отказаться от строительства малогабаритного жилья

28 декабря. FINMARKET.RU - В Ленинградской области собираются отказаться от малогабаритных квартир. В регионе планируют выдавать разрешение натолько тех жилых комплексов, где площадь квартир больше 35 квадратных метров, пишет "Российская газета".

Как сообщили "РГ" в правительстве Ленобласти, сейчас в регионе минимально возможная площадь квартир составляет 24 квадратных метра. В основном под этот параметр попадают студии.

Норму ввели не от хорошей жизни: несколько лет назад приграничные с Петербургом районы Ленобласти начали активно застраивать жилыми комплексами экономкласса, где доминировали студии площадью 18-20 квадратных метров. Как правило, в них заселялись семьями, и новоселы сталкивались с нехваткой объектов социальной инфраструктуры.

Недавно власти региона проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что норматива 24 квадратных метра недостаточно.

Предполагается, что уже в следующем году в Ленобласти перестанут согласовывать новые проекты жилых комплексов с квартирами площадью меньше 35 квадратных метров. До конца января в регионе планируют подготовить под нововведения нормативную базу.

Игорь Горский, президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с идеей ввести норматив в 35 квадратных метров согласен.

"Квартиры минимальной площади строятся в основном в приграничных районах Ленобласти. Их часто покупают или снимают те, кто работает в Петербурге. В студиях живут по несколько человек, фактически эта квартира нужна просто чтобы переночевать. И в Ленинградской области совершенно справедливо опасаются наплыва со стороны петербуржцев, которые не могут позволить себе купить квартиру в Северной столице и делают ставку на малогабаритноев регионе", - говорит Игорь Горский.

Риелтор Анастасия Казанская, работающая на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила "РГ", что малогабаритное жилье, несмотря на грядущий запрет, пользуется у покупателей большой популярностью.