Цены на топливо будут расти

28 декабря. FINMARKET.RU - За год российские автомобилисты пережили повышение цен на бензин Аи-92 на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 - на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное, по данным Thomson Reuters Kortes, на 15% до 46,9 руб. за 1 л., пишут "Ведомости".

С 1 января повышается НДС на 2 процентных пункта до 20%. Из-за этого с января 2019 г. Аи-92 подорожает еще на 0,70 руб., а зимняя солярка - на 0,8 руб. Дальше бензин тоже будет дорожать, но в меру средней по году инфляции - на 0,33% в месяц, утверждал вице-премьер Дмитрий Козак.

Правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива - ВИНК, что они с начала лета не будут повышатьна АЗС. Статус-кво сохранялся до конца лета. Осенью нефтяные цены начали штурмовать многолетние максимумы. Следом поднялись оптовые цены на нефтепродукты в России, а цены на АЗС продолжали стоять на месте - по договоренности с правительством. Больше всего в этой ситуации пострадали независимые АЗС (на них приходится 60% рынка по количеству заправок и около 40% продаваемого в стране топлива), отмечает газета.

Все это привело к существенному снижению маржинальной доходности АЗС по итогам 2018 г., уверен президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша. "Для развития независимых АЗС маржинальность должна составлять не менее 10%, что при повышении НДС, акцизов и других факторов выглядит маловероятным", - говорит гендиректор "Солид - товарные рынки" (ей принадлежит 18 АЗС в Смоленской и Нижегородской областях) Илья Мороз.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев в ультимативной форме потребовал от правительства не допустить роста цен на бензин. Минэнерго, ФАС и 10 нефтяным компаниям пришлось заключить соглашения и обозначить предельный уровень мелкооптовых цен на топливо для каждого региона. Одновременно упала стоимость нефти, и российский рынок нефтепродуктов снова стал премиальным. Аи-92 торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по 28,24 руб. в пересчете на 1 л (на 4,5% дешевле, чем в начале года, и на 27% дешевле, чем в мае). Но маловероятно, что автомобилист увидит снижение цены на АЗС, считает И.Мороз.

"Несмотря на положительную динамику доходности производства бензина, розничные цены на Аи-92 и Аи-95, скорее всего, останутся на прежнем уровне, а дальше будут расти в пределах инфляции. Причина простая - требуется покрыть дефициты, возникшие в 2018 г., и хеджировать риски нового ценового диспаритета", - говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

"Завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, отсутствие привязки курса рубля к мировым ценам на нефть не дает возможности защитить внутренний рынок от воздействия роста нефтяных цен так, как прежде", - утверждает Е.Аркуша. Регуляторы были вынуждены предложить новые способы: отрицательный акциз на нефть для НПЗ, субсидирование поставок топлива на внутренний рынок (с января следующего года). "По мнению регуляторов, эти меры позволят удержать рост цен на внутреннем рынке в пределах инфляции", - говорит эксперт.

Аркуша считает, что соглашение о сдерживании цен не допустит резкого подорожания топлива на АЗС с 1 января 2019 г., несмотря на рост акцизов, НДС, налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин. До 31 марта, пока действует соглашение, должна произойти практическая отладка субсидирования поставок на внутренний рынок, предусмотренного для стабилизации цен, рассчитывает эксперт.