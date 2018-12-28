Уровень налоговой нагрузки не вырос в отличие от сбора налогов

28 декабря. FINMARKET.RU - Общий уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году увеличивался исключительно за счет ТЭКа, алкоголя и табака — фиксируемое Федеральной налоговой службой (ФНС) соотношение между оборотами увеличилось лишь в этих секторах, пишет "Коммерсант". В значительной части несырьевых отраслей экономики отмечен рост уплаты налогов, не коррелирующий с ценовой конъюнктурой и динамикой цен: выход из "тени" части бизнеса, судя по всему, совпал с депрессией в "тени», и рост собираемости налогов на эффективные ставки влияния не оказал. Неизвестно, продлится ли этот эффект и в 2019 году: резервы "обеления" бизнеса не безграничны.

По предварительным оценкам ФНС, полученным “Ъ”, налоговые поступления по итогам 2018 года номинально вырастут примерно на 22% — после роста на 19,8% в 2017 году. Эти цифры никак не соотносятся ни с ожидаемой динамикой ВВП в 2018 году (оценка Минфина — 1,8% прироста при однозначных показателях индекса—дефлятора ВВП), ни с динамикой промпроизводства, ни с динамикой потребления, притом что ставки налогов в 2018 году повышались лишь в ТЭКе и подакцизных отраслях (табачная и алкогольная промышленность).

Динамика сборов ФНС за первые девять месяцев 2018 года между тем демонстрирует стабильность для большинства отраслей показателя «уровень налоговой нагрузки». Он рассчитывается ФНС, согласно Концепции планирования ВНП, как отношение суммы уплаченных налогов к оборотам в экономике, по данным Росстата. По данным за три квартала, для юрлиц налоговая нагрузка составила 11,5% оборота, рост к показателю 2017 года — 0,7 процентного пункта. Наибольший же рост нагрузки зафиксирован в ТЭКе (с 45,4% до 52,1% за счет увеличения НДПИ). В подсекторе обработки "Пищевые продукты, напитки, табачные изделия» формально налоговая нагрузка даже сократилась — с 28,2% до 23,5%, но это скорее счетный эффект, объясняющийся сокращением производства табачных изделий и алкоголя на фоне роста акцизов. Наконец, в отраслях с не изменившимися в 2018 году ставками налогов уровень налоговой нагрузки остался стабилен — 7,9% оборота по Росстату. При этом фискальная нагрузка по соцвзносам за физлиц, рассчитываемая аналогично, даже немного снизилась — с 3,6% оборота у работодателя до 3,5%, снижение произошло и в ТЭКе (с 1,8% до 1,7%), и в обработке в целом (с 2,2% до 2,1%). “Ъ” ранее уже публиковал данные о стабильности в 2018 году налоговой нагрузки на доходы физлиц — совокупно она составляла в 2017 году 13,34%, в том числе по НДФЛ — 12,29% (оценок по 2018 году нет — декларационная кампания закончится только в апреле 2019 года)