Автоперевозчики просят правительство вмешаться

28 декабря. FINMARKET.RU - Отраслевые объединения автоперевозчиков просят правительство принять меры, сглаживающие последствия резкого роста цен на топливо — на 30% за год, отмены с 1 январяпо транспортному налогу для плательщиков по системе "Платон" и повышения НДС, сообщает "Коммерсантъ".

По мнению автоперевозчиков, которое они изложили в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, ситуация с топливом, когда оно стало обходиться корпоративным клиентам дороже цены АЗС, привела к разбалансированию рынка: проигрывают крупные транспортные компании, а перевозчики на упрощенной системе налогообложения получают необоснованное преимущество. Компании просят оставить ограничения роста цен на топливо только на опте и продлить льготу по транспортному налогу до 2020 года.

В своем письме Отраслевой совет союзов и ассоциаций (ОССА, объединяет крупнейшие автотранспортные предприятия и объединения автоперевозчиков, создан в ноябре) пишет, что введение вычета из транспортного налога сыграло положительную роль в части вывода из тени недобросовестных перевозчиков, уклоняющихся от возмещения вреда, причиняемого автотрассам. Минтранс, сообщает вице-президента Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев (председатель ОССА), просил Минфин продлить льготу, но там отказали, мотивируя необходимостью поэтапно упразднять установленные на федеральном уровне льготы по региональным налогам, а также возможностью ввести аналогичные льготы на региональном уровне. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”, в Минтрансе сообщили, что продление налогового вычета не предусмотрено.