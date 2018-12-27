Доля государства в ключевых отраслях достигла 47%

27 декабря. FINMARKET.RU - В Россиигосударства в компаниях из ключевых отраслей экономики выросла в 2015-2017 годах почти на 4 п.п. - до 46,7%, следует из совместного исследования ЦСР и РАНХиГС, пишут "Известия" . Данных за 2018 год еще нет, они появятся в конце 2019 года.

Так, пакет государства за 2 года увеличился в пяти ключевых отраслях экономики - ТЭК, финансы, электроэнергетика, коммуникации и технологии Больше всего он вырос в финансовом секторе: с 22,5% до 31,6%. В электроэнергетике доля государства увеличилась с 39% до 44,1%, в ТЭКе - с 37,5% до 41,1%, в технологиях с 89,4% до 91,1%. В сфере коммуникаций осталась неизменной на уровне 25,9%, говорится в исследовании.

Как констатировал один из авторов исследования, завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, несмотря на официальные призывы к борьбе с огосударствлением, госструктуры активно наращивали свое участие в коммерческих компаниях в 2015-2017 годах. По его словам, экспансия государства в капитал бизнеса объясняется двумя факторами. Во-первых, для того чтобы контролировать экономику в ручном режиме. Во-вторых, позиции частного бизнеса в последние годы ослабли, чемактивно пользовалось, приобретая коммерческие компании.

Слишком высокая доля государства считается одной из основных структурных проблем российской экономики. О необходимости разгосударствления неоднократно говорил и президентВладимир Путин.

Однако на практике сокращение доли государства не наблюдается. Например, как оценивал ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в последние годы санация ФК "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка внесла вклад в огосударствление экономики на уровне 0,2-0,3%. А покупка пакета акций сети супермаркетов "Магнит" у его основателя Сергея Галицкого госбанком ВТБ увеличила долю госсектора на 1,4%. Кроме этого, из планов приватизации, заявленных в бюджете на 2019-2021 год, исчезла продажа пакетов акций Сбербанка и ВТБ.

Между тем, несмотря на растущую долю государства в компаниях, совокупный вклад госсектора в ВВП устойчиво сокращался, говорится в исследовании. С 2014 по 2016 год его участие в экономике снижалось в среднем на 1,8% в год. В 2017 году - на 0,5%. Показатель достиг 43,8% и стал самым низким с 2008 года (тогда доля государства в ВВП составляла 42,2%). Динамика объясняется более высокими темпами роста выручки в частных компаниях по сравнению с государственными, считают авторы исследования. Впрочем, существенное замедление этого процесса в 2017 году может служить косвенным признаком приближения экономического кризиса, считает А.Абрамов.

Процесс разгосударствления экономики нельзя ускорить искусственно, добавила профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко. Форсированная приватизация может привести к исчезновению целых отраслей, предупредила она.

Излишнее стремление ухода от государственной собственности к частной действительно может быть вредным, согласен замдекана экономического факультета МГУ Александр Кудрин. В некоторых отраслях это может привести к замещению гос монополий частными, что негативно скажется и на потребителях, и на эффективности бизнеса в целом.