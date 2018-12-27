"АвтоВАЗ" с 1 января поднимет розничные цены на все свои модели

27 декабря. FINMARKET.RU - "АвтоВАЗ" с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничныена все свои модели, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. В среднем машины подорожают на 3%, уточняет один из них.

Представитель "АвтоВАЗа" сказал газете, что Lada планирует "небольшое увеличение цен на все модели" с 1 января 2019 г., главным образом из-за увеличения в январе ставкис 18 до 20%. По его словам, корректировка цен наLada нового модельного года "будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов": "Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки".

Как именно изменятся цены, представитель "АвтоВАЗа" не пояснил.

Автомобили семейства Granta в зависимости от кузова (седан, лифтбэк, универсал, хетчбэк) в базовой комплектации подорожают на 3,3–3,6%, в максимальной – на 2,4–2,5%. Granta – самое доступное семейство Lada и им останется. Цены сейчас начинаются с 419 900 руб. (седан), после повышения – с 434 900 руб.

Базовые цены на Xray и его cross-версию увеличатся на 3,4%, максимальные комплектации подрастут в цене на 2,4–2,8%. Внедорожники Lada 4 x 4 в базовой комплектации подорожают на 3% в трехдверном исполнении и на 2,8% в пятидверной версии. Максимальные комплектации увеличатся в цене на 2,5–2,7%. Базовые цены на автомобили Largus увеличатся на 2,5–2,7%, их максимальные комплектации подорожают на 2,8–3,1%.

В отношении автомобилей Vesta, которые в ноябре уступили лидерство семейству Granta, "АвтоВАЗ» решил поступить осторожнее. Максимальные комплектации у всех моделей (седан, универсал и их cross-версии) подорожают на 2,3–2,9%. А вот начальная комплектация подорожает только у cross-седана – на 2,6% до 793 900 руб. У остальных базовые цены сохранятся на текущем уровне (у седана – те же 594 900 руб.) или вовсе снизятся: универсал в базовой версии подешевеет на 0,4% до 676 900 руб., а его cross-версия – на 3,2% до 779 900 руб., пишут "Ведомости".

В начале 2019 г. машины подорожают и у других брендов. Mitsubishi повышает цены на 25 000–50 000 руб., сообщила компания, не уточняя детали. Это связано "исключительно с ростом НДС с 18 до 20%", говорится в ее сообщении. "С 1 января у нас на всю линейку автоматически повышение на 1,7%, причина – рост НДС", – сказал "Ведомостям" представитель Nissan. "С начала года планируется повышение в среднем на 2%, компенсирующие рост НДС", – сообщил газете представитель Ford Sollers. Его коллеги из УАЗа и Renault не стали комментировать возможность повышения. Представители Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Toyota, входящие в топ-10 рынка, на вопросы "Ведомостей" не ответили.