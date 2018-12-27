У книгоиздателей может появиться свой антипиратский меморандум

27 декабря. FINMARKET.RU - Роскомнадзор готов обсудить с книгоиздателями создание нового антипиратского меморандума, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо ведомства президенту Российского книжного союза (РКС) Сергею Степашину. РКС отправил обращение в Роскомнадзор еще 6 ноября, а получил ответ в декабре. "Для регламентирования внесудебного механизма защиты авторских и смежных прав на электронные и аудиокниги необходима подготовка отдельного документа, устанавливающего процедуру взаимодействия между правообладателями в сфере книжной отрасли и владельцами информационных ресурсов",— говорится в ответе Роскомнадзора.

Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября правообладателями аудиовизуального контента (включая "Газпром-медиа", "Национальную медиа группу", ВГТРК, Ассоциацию продюсеров кино и телевидения) и интернет-компаниями (в том числе "Яндексом", Mail.ru Group, RuTube). Договоренности позволяют правообладателям удалять из поисковиков и с хостингов ссылки на пиратские фильмы и сериалы во внесудебном порядке. В подписании меморандума представители книжных издательств не участвовали, потому что соглашение создавалось для защиты прав на телесериалы.

Теперь Роскомнадзор предлагает создать новый аналогичный документ, позволяющий удалять из выдачи ссылки на нелегальные копии электронных и аудиокниг. Такое решение ведомство объясняет одним из пунктов существующего меморандума, который устанавливает, что присоединиться к нему могут только обладатели прав на аудиовизуальные произведения, телехолдинги, видеохостинги и поисковики.

В Роскомнадзоре "Ъ" подтвердили факт переписки. Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко пока осторожно оценивает перспективу подписания нового меморандума.