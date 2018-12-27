Банкиры против введения ипотечных каникул для заемщиков

27 декабря. FINMARKET.RU - Банкиры сопротивляются обязательному введению ипотечных каникул для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. "Решение об этом кредитные организации должны принимать самостоятельно", - заявил, отвечая на вопрос "Российской газеты" глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Тема "ипотечных каникул" в последнее время обсуждается очень активно. Сейчас у российских заемщиков нет права по собственному желанию снижать финансовую нагрузку, приостанавливая или уменьшая на время платежи. Решение может принять только банк. ЦБ считает, что у граждан должна быть такая возможность.

В начале декабря первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что норма о каникулах может быть заложена в стандарты ответственного ипотечного кредитования, которые ЦБ разрабатывает с "Дом.РФ". Речь шла о том, чтобы в договоре с банком была предусмотрена норма, по которой в случае потери работы или болезни заемщик, предварительно уведомив кредитора, сможет приостанавливать выплаты по кредиту, но не более чем на шесть месяцев.

При этом время, проведенное на "каникулах", будет присоединено к общему периоду выплат.

Ранее Банк России предлагал законодательно закрепить обязанность банков реструктуризировать ипотечные кредиты, то есть позволять заемщикам в случае необходимости сокращать ежемесячный платеж. Для этого были подготовлены поправки в закон "О потребительском кредите (займе)". Они подразумевали, что любой заемщик вправе будет потребовать уменьшения платежей по кредиту на срок от 6 до 12 месяцев.

Главное условие: совокупный доход его семьи, рассчитанный за 3 месяца, предшествующие дате подачи заявления, должен уменьшиться не менее чем на 30% по сравнению с совокупным доходом, рассчитанным на дату заключения договора. Как сообщил "РГ" источник в ЦБ, работа над законопроектом и стандартами продолжается.