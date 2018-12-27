Цены на воду и тепло могут вырасти, ожидает Минстрой

27 декабря. FINMARKET.RU - Минстрой считает, что подготовленный Минэнерго проект постановления правительства о введении платы потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведет к росту тарифов на, водоснабжение и водоотведение. В связи с этим Минстрой попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь министерство к обсуждению темы, сообщает "Коммерсант".

Как писал “Ъ”, плата за резерв сетевой мощности по идее Минэнерго должна вводиться для потребителей категории "свыше 670 кВт", если они не используют всю сетевую мощность. Сети же, получая плату за реальный объем потребления, вынуждены держать лишнее оборудование, что увеличивает их расходы. Минэнерго предложило вводить оплату "лишней" мощности с 2020 года (при потреблении менее 60% от заявленной), начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Дмитрий Медведев 4 сентября поддержал инициативу.

По мнению Минстроя, проект постановления некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) и теплоснабжения: завышенный объем мощности определяется заявителями здесь не произвольно, а исходя из действующих нормативов. Завышение резерва не связано с неэффективной деятельностью организаций, пишет ведомство, а отказаться от резерва они не смогут, так как это может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

При увеличении затрат на оплату электроэнергии произойдет и прирост тарифов тепловиков и ВКХ, считает Минстрой. В условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов "возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ".

В Минстрое “Ъ” не стали пояснять, как именно возрастутв случае принятия проекта, отметив лишь, что необходимо "подробно проанализировать вероятные последствия для отраслей ресурсо- и энергоснабжения". В Минэнерго с оценкой Минстроя не согласны и настаивают, что тарифы не вырастут, а у предприятий ЖКХ, как у всех потребителей, есть право отказаться от неиспользуемой мощности.