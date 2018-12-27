Кому готовится к сокращениям в новом году

27 декабря. FINMARKET.RU - В ближайшее времяв первую очередь угрожают сотрудникам банков, следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились "Известия"

Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В нейоценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

Больше всего людей под риском увольнения - 30,5 тыс. - в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. На 3-м месте - сфера производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

В Минтруде "Известиям" пояснили, что прогноз базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости. В соответствии с законом работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, напомнили в пресс-службе Минтруда.

Как отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, лидерство финансовой сферы по риску сокращений связано с сокращением числа кредитных организаций в стране. В этом году ЦБ отозвал уже больше лицензий, чем в прошлом, напомнил он.

В следующем году 23% работодателей планируют сокращать штат компании, а 18% - увеличивать, указано в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Данные собраны на основе опроса 300 представителей компаний.

Как сообщали "Известия", в этом году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.