Ипотека пока не нуждается в господдержке - глава Минстроя

26 декабря. FINMARKET.RU -России пока не видит необходимости внедрять новый механизм субсидирования ипотеки, который разрабатывает министерство. А застройщиков поддерживать будут, пишет "Российская газета"

"Рынок ипотечного кредитования пока в государственной поддержке не нуждается", - заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он отметил, что нужно проанализировать, как закончится год, что будет с макроэкономикой в 2019 году, на сколько увеличится цена квадратного метра, что будет происходить с проектным финансированием, на сколько увеличатся ставки, сколько застройщиков смогут получить кредит. "Очень много вещей нужно будет прояснить, какие-то из них будут требовать вмешательства государства", - сказал министр.

По словам министра, сейчас спрос на ипотечное кредитование достаточно высокий. "Когда он будет падать, у нас предложение уже готово, мы тут же готовы зайти в Минфин", - уточнил В.Якушев.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ, по предварительным данным, за 10 месяцев объемы выдачи ипотеки превысили 1,17 млн кредитов на общую сумму 2,37 трлн рублей.

Количество выданных кредитов на 44,4% больше, чем годом ранее. А в денежном выражении этот показатель увеличился за год на 58,2%. Покупателей квартир на первичном рынке с помощью ипотеки насчитывается 52%, остальные заемщики приобретают вторичное жилье.

Однако по итогам 11 месяцев объем ввода жилья в России снизился на 3,7%. "По состоянию на 1 декабря введено 58,2 млн кв. метров жилья", - отметил В.Якушев. При этом объем ввода в области индустриального домостроения снизился на 11,2%.

Министр назвал падение объемов ожидаемым. И объяснил это вводом проектов, которые были запущены в 2014-2015 годах, когда многие застройщики испытывали трудности и не слишком охотно начинали новые стройки. Итоговый ввод жилья будет ниже прошлогоднего показателя. "Мы рассчитываем, что по этому году ввод составит порядка 75 млн кв. метров", - заявил ВЯкушев. В 2017 году было построено 78,6 млн кв. метров жилья.

В следующем году для поддержки застройщиков планируется направить средства на более 130 проектов социальной инфраструктуры из 42-х регионов. В 2018 году финансирование было направлено 33-м регионам.