Продажи апартаментов выросли на 30-40%

26 декабря. FINMARKET.RU - За 11 месяцев 2018 года спрос на доступные столичные апартаменты на 40% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила "Известиям" руководитель отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet Наталья Бланкова. "Отсутствие у апартаментов аналогичного квартирам статуса компенсируется более доступным уровнем цены, что и привлекает покупателя", - отметила она.

По состоянию на начало декабря в Москве было заключено 4,4 тыс. сделок с апартаментами, сказала газете председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. Это уже на 33,2% больше, чем за весь 2017 год, и рост еще продолжится. Их доля в общем объеме сделок увеличилась на 0,6 п.п. до 6,6%. Наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные лоты. В столице чаще всего покупали апартаменты комфорт- (доля сделок - 52,6%) и бизнес-классов (32,7%).

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, по сравнению с 2017 годом доля сделок в бизнес-классе снизилась на 17,8%, а в комфорт-классе, напротив, выросла на 16%. По мнению директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, это обусловлено перераспределением структуры рынка, то есть ростом доли предложения апартаментов в сегменте "комфорт" и снижением - в формате "бизнес".

В целом апартаментам еще далеко до популярности квартир. Спрос нав доступных новостройках составляет 2,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в месяц, отметила управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая. Клиентов не всегда устраивает отсутствие возможности зарегистрироваться по месту жительства. Если у большинства покупателей дорогостоящих апартаментов такой задачи и нет, то в массовом сегменте это очень важный аспект.

"В 2019 году мы ожидаем постепенный рост объема предложения, в том числе в массовом сегменте новостроек. Это значит, что конкуренция между квартирами и апартаментами возрастет. Более того, дорожающая ипотека будет отсекать от рынка наименее обеспеченных покупателей, которые чаще всего и делают выбор в пользу апартаментов", - отметила М.Литинецкая.

Если апартаменты признают жильем, их цена вырастет на 5-10%, считает исполнительный директор застройщика Capital Group Михаил Хвесько. Пока этого не произошло, массовые апартаменты останутся популярным продуктом, полагает он. Причина - в ужесточении законодательства о долевом строительстве, которое неминуемо отразится на стоимости квартир.