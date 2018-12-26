Россия - в десятке стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета

26 декабря. FINMARKET.RU -заняла восьмое место в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом, отмечается в исследовании Content Review. Средняя стоимость 1 Гб в России составила 55,5 руб., сократившись на 15% с мая 2018 года, когда она была на уровне 65,2 руб. Во всем мире средняя стоимость мобильного интернета также упала. Как отмечается в исследовании, в декабре она составила 269,3 руб. (по курсу ЦБ РФ на 22 декабря), в то время как в мае она была 280,49 руб. за 1 Гб, пишет "Коммерсант"

Дешевле всего 1 Гб данных в мобильной сети стоит в Румынии (9,2 руб.), Польше (22,8 руб.) и Индии (23,9 руб.), а наиболее дорогой трафик в Южной Корее (659,8 руб.), ОАЭ (769,2 руб.), Канаде (1137,1 руб.) и Швейцарии (1179,7 руб.). В ходе исследования были проанализированы136 операторов в 50 странах мира. Для расчета брались тарифы и опции с включенным трафиком от 4 Гб и выше.

Помимо волатильности национальных валют, конкуренции и размера стран, на стоимость мобильного интернета влияет также увеличение пакетов трафика с одновременным снижением их стоимости и введение безлимитных тарифов, отмечает Content Review. Благодаря опциям безлимитного доступа к мобильному ТВ, музыке, соцсетям в России идет сильное стимулирование спроса на потребление мобильного интернета, указывает руководитель Content Review Сергей Половников.

"При снижении стоимости на 1 Гб потребление услуги значительно увеличивается и, как следствие, доход операторов от нее растет и расходы абонентов, соответственно, тоже",- подчеркивает он.

В России трафик пока дешевеет, однако уже в следующем году эта тенденция может измениться из-за необходимости компенсировать увеличение НДС и "закон Яровой", напоминает Сергей Половников. На прошлой неделе "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 оповестили абонентов об изменении стоимости услуг с января 2019 года из-за увеличения НДС.

Трафик мобильного интернета у абонентов Tele2, "МегаФона" и "Вымпелкома" растет на уроне 25-38%, напоминают представители этих операторов. На рост потребления трафика влияет, в частности, проникновение смартфонов с поддержкой 4G, указывают в "МегаФоне". В Tele2 говорят, что пока не заметили влияния безлимитов на стоимость услуг связи. В перспективе отказ от безлимитных тарифов, по мнению компании, "неизбежен", поскольку они способствуют "разрушению стоимости услуг связи".