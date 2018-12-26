Минсельхоз не ожидает роста цен на продукты

26 декабря. FINMARKET.RU - В Минсельхозене ожидают роста цен на продовольствие в канун Нового года, рассказала в ходе "горячей линии" в "Российской газете" замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. "Мы не ожидаем какого-то увеличения цен, потому что нет никаких серьезных предпосылок для дефицита продовольствия", - сказала она.

Как сказал замминистра, в уходящем году был получен достаточно хороший урожай, хотя зерна собрали немного меньше, чем в прошлом году, "но все же это больше, чем в среднем за последние 5 лет".

О.Лут также сообщила, что получен рекордный урожай тепличных овощей, масличных культур. "По молоку мы первый год, по статистике, наконец-то показали увеличение производства и в дальнейшем также планируем рост. Наши томаты и огурцы уже стоят дешевле импортных. Отмечается снижение цен на свинину. Производители сформировали необходимые запасы продукции. Предложение расширяется, ападают. Надеемся, что перед праздниками потребители смогут получить более дешевыедля своего новогоднего стола", - заявила она.

По словам замминистра, в России в целом качество продукции находится на приемлемом уровне, и каждый год оно повышается. "Сейчас стоит большая глобальная цель по увеличению экспорта более чем в два раза, поэтому наша задача и задача участников отрасли производить качественную продукцию, которой должно хватить всем", - сказала О.Лут.

Отвечая на вопрос о производстве достойного конкурентоспособного российского вина, замглавы Минсельхоза отметила, что в стране уже есть хорошие "тихие" и шампанские вина. "Достойные российские шампанские вина можно купить в категории до 500 рублей. Но важно, чтобы потребители знали о наших качественных винах. Для этого мы совместно с Минпромторгом и Роскачеством запустили проект "Винный гид России", - сказала О.Лут.

"На днях Роскачество завершило оценку "тихих" и шампанских российских вин. Проверяли продукцию в ценовой категории от 200 до 1000 рублей за бутылку как раз для того, чтобы дать информацию потребителям перед Новым годом. Получилось, что качество 76 процентов наших вин превышает уровень ГОСТа, то есть средний уровень. В итоге принято решение внести в "Национальный гид" 37 вин, чтобы познакомить с этими напитками потребителей", - сообщила замминистра.

"Ожидаем, что производство винограда и хороших российских вин будет расти с каждым годом", - добавила она.