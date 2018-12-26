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26 декабря 2018 года 08:50
Вкладчики рухнувших банков смогут получить свои деньги онлайн
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
26 декабря. FINMARKET.RU - Вкладчикам рухнувших банков планируют возвращать их деньги дистанционно, рассказали "Известиям" в Минфине. Информацию подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Минфин планирует внести изменения в действующие законы "О страховании вкладов" и "О несостоятельности (банкротстве)". Поправки подразумевают возможность дистанционных выплат страховки по депозитам (сейчас в пределах 1,4 млн рублей). Ожидается, что законопроект вступит в силу уже в следующем году. В случае принятия документа вкладчикам рухнувших банков больше не придется стоять в очередях за своими деньгами в кредитных организациях, выступающих агентами. Граждане смогут подавать заявления в АСВ на получение своих средств, не выходя из дома: через личный кабинет на сайте агентства, его мобильное приложение или через портал госуслуг. В этом случае АСВ самостоятельно вернет деньги гражданину на его счет в банке. Второй вариант получения денег - через онлайн-банк кредитных организаций, которые являются уполномоченными агентами АСВ. Для консервативных вкладчиков, которые не являются активными пользователями интернета, традиционную систему выплаты через офисы банков-агентов сохранят, отметили в Минфине. Там добавили, что круг организаций, которые аккредитует АСВ для осуществления дистанционных выплат, будет шире, чем имеющийся пул банков-агентов (сейчас их 56). "Известия" напоминают, что нынешняя схема, по которой АСВ выплачивает гражданам страховку по вкладам, действует с 2004 года - по сути, с момента возникновения в России системы страхования вкладов. Еще в 2017 году глава АСВ Юрий Исаев заявлял о намерениях изменить схему выплаты страхового возмещения по вкладам и расширить доступ к услугам агентства через дистанционные каналы. Но для того чтобы это стало возможным, у агентства должно было появиться право на удаленную идентификацию клиента без его личной явки и предъявления паспорта. Также АСВ были необходимы полномочия на дистанционный прием заявлений в форме электронных документов и осуществление на основании таких заявлений денежных расчетов. Законопроект Минфина наделяет АСВ такими полномочиями, отметили в агентстве. Одним из преимуществ законопроекта является упрощение порядка получения страхового возмещения. Согласно пояснительной записке к законопроекту Минфина, число организаций и граждан, взаимодействующих с АСВ в процессе получения страховки, постоянно растет. В целом с 2004 года агентство выплатило страховое возмещение вкладчикам более чем 475 банков. Деньги от АСВ получили почти 4 млн граждан, общая сумма составила 1,89 трлн рублей.
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