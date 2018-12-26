Вкладчики рухнувших банков смогут получить свои деньги онлайн

26 декабря. FINMARKET.RU - Вкладчикам рухнувших банков планируют возвращать их деньги дистанционно, рассказали "Известиям" в Минфине. Информацию подтвердили и в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Минфин планирует внести изменения в действующие законы "О страховании вкладов" и "О несостоятельности (банкротстве)". Поправки подразумевают возможность дистанционных выплат страховки по депозитам (сейчас в пределах 1,4 млн рублей). Ожидается, что законопроект вступит в силу уже в следующем году.

В случае принятия документа вкладчикам рухнувших банков больше не придется стоять в очередях за своими деньгами в кредитных организациях, выступающих агентами. Граждане смогут подавать заявления вна получение своих средств, не выходя из дома: через личный кабинет на сайте агентства, его мобильное приложение или через портал госуслуг. В этом случае АСВ самостоятельно вернет деньги гражданину на его счет в банке. Второй вариант получения денег - через онлайн-банк кредитных организаций, которые являются уполномоченными агентами АСВ.

Для консервативных вкладчиков, которые не являются активными пользователями интернета, традиционную системучерез офисы банков-агентов сохранят, отметили в Минфине. Там добавили, что круг организаций, которые аккредитует АСВ для осуществления дистанционных выплат, будет шире, чем имеющийся пул банков-агентов (сейчас их 56).

"Известия" напоминают, что нынешняя схема, по которой АСВ выплачивает гражданам страховку по вкладам, действует с 2004 года - по сути, с момента возникновения в России системы страхования вкладов.

Еще в 2017 году глава АСВ Юрий Исаев заявлял о намерениях изменить схему выплаты страхового возмещения по вкладам и расширить доступ к услугам агентства через дистанционные каналы. Но для того чтобы это стало возможным, у агентства должно было появиться право на удаленную идентификацию клиента без его личной явки и предъявления паспорта. Также АСВ были необходимы полномочия на дистанционный прием заявлений в форме электронных документов и осуществление на основании таких заявлений денежных расчетов.

Законопроект Минфина наделяет АСВ такими полномочиями, отметили в агентстве.

Одним из преимуществ законопроекта является упрощение порядка получения страхового возмещения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту Минфина, число организаций и граждан, взаимодействующих с АСВ в процессе получения страховки, постоянно растет. В целом с 2004 года агентство выплатило страховое возмещение вкладчикам более чем 475 банков. Деньги от АСВ получили почти 4 млн граждан, общая сумма составила 1,89 трлн рублей.