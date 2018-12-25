Переводы с карты на карту блокировать не будут

25 декабря. FINMARKET.RU - В Банке России только приветствуютна карту. "Потому что это удобно. Технологии развиваются во всем мире. Мы у себя даже создаем систему быстрых платежей. Когда гражданин сможет по номеру телефона перевести деньги, и не важно, в каком банке у него оформлена карта. Но, конечно, банки иногда спрашивают клиентов, что за операцию они проводят...", - рассказала председатель ЦБЭльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

"Банк должен минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются деньги украсть. И у него есть своя система, каким образом он их распознает и когда нужно спросить клиента, действительно ли это он совершает операцию, а не мошенники получили доступ к его счету", - отметила Эльвира Набиуллина.

В сентябре ЦБ РФ составил список мошеннических операций. Как заметил тогда первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, внедрение в работу перечня признаков перевода средств без согласия владельца счета не вызовет трудностей у российских банков.

"Там нет ничего страшного, там обобщен опыт кредитных организаций по антифроду. Типовые такие признаки, которые они увидели, когда проанализировали уже свершившиеся хищения", - сообщил А.Сычев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Информационная безопасность в финансовой сфере".

По словам А.Сычева, "конструкция закона такова, что применение этих признаков в любом случае целиком зависит от схемы работы с операционными рисками каждого конкретного банка". "Поэтому говорить о том, что банки чего-то не успеют, мы не можем", - отметил первый замглавы департамента ЦБ.

Предполагается, что при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В том случае, если получено разрешение, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней. Право приостаналивать сомнительные операции по картам российские банки получили 26 сентября.