Необходимо ослабить регулирование торговли как драйвера развития экономики - Мантуров

25 декабря. FINMARKET.RU - Министр промышленности и торговли Дениссчитает, что необходимо ослабить регулирование торговли как драйвера развития экономики. Это, по его словам, самым положительным образом скажется на всех участниках рынка - самой торговле, на производителях и потребителях. "Дерегулирование рыночной отрасли всегда приводит к усилению конкуренции. А это, в свою очередь, ведет к более оптимальным ценам, улучшению качества товаров и увеличению их ассортимента", - заявил глава Минпромторга в интервью "Российской газете "

Как отметил министр, в конце ноября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака речь шла о том, что надо вывести из регулирования небольшие торговые сети, проекты на основе франшизы. И Минпромторгу поручили подготовить свои предложения.

Говоря о проблемах малого бизнеса в торговле, Д.Мантуров напомнил, что на днях правительство внесло в Госдуму проект закона, направленного на развитие павильонов, киосков, автолавок, фуд-траков.

С принятием этого документа все они, по словам министра, перестанут рассматриваться как обычные киоски. "По нашим оценкам, инвестиции в мобильную торговую инфраструктуру в течение 3-х лет составят около 220 млрд рублей. С развитием нестационарной и мобильной торговли будет создано свыше 250 тысяч новых рабочих мест. А фермеры смогут ежегодно дополнительно реализовывать до 4,5 млн тонн сельхозпродукции", - сказал Д.Мантуров.

Он уверен, что это даст мультипликативный эффект для других секторов экономики. "В частности, для автопроизводителей развитие мобильной торговли создаст спрос как минимум на 50 тысяч коммерческих и грузовых машин, на базе которых будут произведены автомагазины, автокафе, фуд-траки. А ведь еще есть и запрос к сопутствующей инфраструктуре - автосервисам, мойкам, производителям торгового оборудования и так далее", - продолжил глава Минпромторга.

Указав на неразвитость альтернативных каналов розничных продаж, так называемых малых торговых форматов, Д.Мантуров сообщил: "Сопоставляя количество магазинов и количество торговых площадей у нас и в развитых странах, мы видим наше отставание почти в 2 раза".

Он считает, что надо не усложнять жизнь существующим операторам, а помочь развиваться тем, кто искусственно сдерживается - "это и рынки, и ярмарки, и киоски, и мобильные торговые объекты".

Глава Минпромторга сообщил, что национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает принятие закона, который существенно облегчит существование и развитие малому торговому бизнесу. Закон должен быть принят до апреля следующего года. "Мы уверены, что действовать нужно именно так - не вводя запреты, а создавая возможности", - заявил Д.Мантуров.

А следующим шагом он назвал снятие избыточных ограничений по розничным рынкам. "Жесткое регулирование в этом сегменте привело к драматическому снижению числа таких объектов за 10 лет почти в 6 раз. Кроме того, мы намерены смягчить регулирование и по организации ярмарок. Необходимые законопроекты планируем внести в Госдуму в следующем году", - сообщил министр.