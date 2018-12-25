Несколько крупных фондов ничего не зарабатывают для своих пенсионеров

25 декабря. FINMARKET.RU - Санация трех банковских групп – "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка – обошлась ЦБ в 2,8 трлн руб. Но за их проблемы до сих пор расплачиваются еще и люди, чьи пенсионные накопления хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), инвестировавших в бумаги этих банков или связанных с ними компаний, пишут "Ведомости".

Тригруппы "Открытие" – "Лукойл-гарант", РГС и НПФ электроэнергетики (объединены в "Лукойл-гарант" в августе 2018 г.) – по итогам прошлого года зачислили на счета 7,7 млн застрахованных лиц доход 0%. А НПФ "Будущее" (принадлежал ранее Борису Минцу), куда отнесли пенсию 4,4 млн человек, впервые в истории российского рынка распределил по счетам убыток 3,98%. Выйти в плюс смогли "Сафмар" и "Доверие", которые ранее входили в одну группу с Бинбанком: они принесли 4,2 млн клиентов доход в 1,8 и 2,9% соответственно.

Результаты этого года еще не подведены, но по итогам девяти месяцев убытки "Лукойл-гаранта" и "Будущего" составили 13,5 и 8,3%, "Сафмар" заработал 2,1% дохода, "Доверие" – 0,81%, свидетельствуют данные ЦБ.

Фонды несли убытки, поскольку были вынуждены переоценить активы, в основном связанные с "московским банковским кольцом", напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин, на которого ссылаются "Ведомости". В июне в интервью этому изданию председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признала: кольцо не было метафорой, в него входили не только(Бинбанк, Промсвязьбанк, "ФК Открытие"), но и НПФ, и "некоторые другие финансовые институты". Директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов оценивал вложения пенсионных накоплений в активы "кольца" в сумму до 300 млрд руб.

Потери пенсионных фондов от этих инвестиций до сих пор не известны, поскольку, как правило, фонды не раскрывают их сумму и структуру портфелей, отмечают "Ведомости". Но про несколько сделок досконально известно – например, про десятки миллиардов рублей, вложенных в акции Промсвязьбанка и "ФК Открытие", в облигации "Открытие холдинга" и O1 Group.

Если бы эти фонды вкладывали не в активы "московского кольца", а в рыночные бумаги, то картина была бы совсем иной, считает Ногин.