Состоятельность клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ

25 декабря. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты "Мир") запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали "Известиям" в организации.при принятии решения о выдаче займа смогут анализировать не только кредитную историю граждан, но и другую информацию об их платежеспособности. Например, насколько дисциплинированно они платят за услуги ЖКХ или сотовую связь. К базе будут иметь доступ 323 банка. Ранее подобный пилотный проект реализовала Visa совместно с 13 кредитными организациями. Участники рынка приветствуют российскую новацию, однако отмечают, что банкам теперь придется запрашивать у клиентов дополнительные разрешения на обработку персональных данных.

Сервис скоринга (оценки банком благонадежности и кредитоспособности клиента) уже запущен и работает в качестве "пилота", рассказали "Известиям" в пресс-службе НСПК. Он в режиме онлайн дает кредитным организациям, которые подключены к НСПК (323 банка из примерно 490 действующих в России), возможность быстро принимать решения о выдаче кредитов своим клиентам за счет предоставления дополнительной информации об их платежеспособности. Например, о том, насколько своевременно и регулярно граждане оплачивают жилищно-коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, сотовую связь и так далее.

Сейчас большинство кредитных организаций не получают полную информацию о заемщиках из одного консолидированного источника. Они вынуждены доставать ее самостоятельно из открытых баз данных различных ведомств. Также кто-то в качестве альтернативных источников пытается анализировать профиль потенциального заемщика в соцсетях. Некоторые банки при принятии кредитного решения учитывают социальный статус человека (считается, например, что пенсионеры очень аккуратно выплачивают кредиты), место его работы (представителей некоторых отраслей, например строительной, кредитуют не особенно охотно) и даже знак Зодиака.

По мнению председателя ассоциации "Электронные деньги" Виктора Достова, такой вид скоринга учитывает личность человека. Но сказать о нем намного больше может именно анализ его платежного поведения — как и на что он тратит свои деньги. Такими данными, по словам эксперта, как раз располагают платежные системы и процессинговые компании. Человек, который, например, регулярно оплачивает занятия ребенка в спортшколе, а не тратит деньги на онлайн-казино, будет вызывать у банка больше доверия как заемщик.

Банки будут оценивать уровень долговой нагрузки клиента даже при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей

По результатам "пилота" весной будущего года будет приниматься решение о запуске сервиса в промышленную эксплуатацию. Стратегическим партнером этого проекта является Объединенное кредитное бюро (ОКБ), рассказали в нем "Известиям". ОКБ входит в тройку крупнейших кредитных бюро в России, на 50% принадлежит Сбербанку. Сегодня в его базе данных хранится 357 млн кредитных историй более чем по 90 млн граждан. В бюро подчеркнули: тем, у кого плохое платежное поведение, могут отказать в кредите.