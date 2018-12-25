Россияне измеряют рождаемость в рублях

25 декабря. FINMARKET.RU - Среди всех мер соцподдержки рождаемости россиян интересуют прежде всего денежные выплаты. К такому выводу, пишет "Коммерсантъ", пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализировав результаты проведенной Росстатом микропереписи населения. В рамках этого исследования мужчин и женщин просили отранжировать как уже существующие, так и возможные меры по поддержке рождаемости (беспроцентная ссуда для покупки жилья, право на гибкую занятость, свободные места в детском саду).

На первом месте оказались денежные выплаты на детей. В первую очередь это беспроцентные ссуды, федеральный и региональный семейный капитал, ежемесячные выплаты на каждого ребенка до трех лет и ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума.

На втором месте "рейтинга" — доступ к детскому саду. Особенно востребованным он оказался среди молодых и пока бездетных женщин. Такая опия, как выделение земли под строительство дома, оценена противоречиво: горожанами и ориентированными на меньший размер семьи — невысоко, думающими о многодетности — повыше.

В числе аутсайдеров "рейтинга" такие меры поддержки, как гибкий график и налоговые. Это может быть связано с тем, что люди не верят, что при такой организации труда смогут достаточно заработать, и при этом они осознают трудности, которые будут связаны с попыткой одновременно работать дома и полноценно растить детей. Налоговые же льготы могли оказаться неинтересны из-за распространенности вработы в сером секторе экономики, пишет "Ъ".