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25 декабря 2018 года 08:20
Россияне измеряют рождаемость в рублях
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Zuma\TASS
25 декабря. FINMARKET.RU - Среди всех мер соцподдержки рождаемости россиян интересуют прежде всего денежные выплаты. К такому выводу, пишет "Коммерсантъ", пришли эксперты Высшей школы экономики, проанализировав результаты проведенной Росстатом микропереписи населения. В рамках этого исследования мужчин и женщин просили отранжировать как уже существующие, так и возможные меры по поддержке рождаемости (беспроцентная ссуда для покупки жилья, право на гибкую занятость, свободные места в детском саду). На первом месте оказались денежные выплаты на детей. В первую очередь это беспроцентные ссуды, федеральный и региональный семейный капитал, ежемесячные выплаты на каждого ребенка до трех лет и ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума. На втором месте "рейтинга" — доступ к детскому саду. Особенно востребованным он оказался среди молодых и пока бездетных женщин. Такая опия, как выделение земли под строительство дома, оценена противоречиво: горожанами и ориентированными на меньший размер семьи — невысоко, думающими о многодетности — повыше. В числе аутсайдеров "рейтинга" такие меры поддержки, как гибкий график и налоговые льготы. Это может быть связано с тем, что люди не верят, что при такой организации труда смогут достаточно заработать, и при этом они осознают трудности, которые будут связаны с попыткой одновременно работать дома и полноценно растить детей. Налоговые же льготы могли оказаться неинтересны из-за распространенности в РФ работы в сером секторе экономики, пишет "Ъ".
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