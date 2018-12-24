Для начала тарифы на мобильную связь подрастут на 1,6%

24 декабря. FINMARKET.RU - С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения. "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 21 декабря оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов.

Первоначально удорожание аналитики оценивают примерно в 1,6%, но в перспективемогут подрасти на 10-20%.

"Вымпелком" разослал СМС, в которых сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся, пишет "Коммерсант"

В СМС, полученном абонентами "МегаФона", также отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января. Из сообщения на сайте Tele2 следует, что изменение параметров также произойдет с января на части архивных тарифов. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.

В "Вымпелкоме" пояснили "Ъ", что изменение касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах предусмотрено условиями договора. В компании указывают, что традиционно проводят работу по актуализации старых архивных тарифов и услуг, "ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов".

"Изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии", - добавили в пресс-службе "Вымпелкома".

В Tele2 подчеркнули, что более 40% тарифов останутся неизменными. Также без изменений остается открытая для подключений линейка "Мой Tele2", тарифы "Мой безлимит" и "Премиум". Непосредственно НДС не повлияет на изменение тарифов, утверждают в пресс-службе оператора.

Собеседник "Коммерсанта" в одном из операторов подчеркивает, что сотовая связь в России в целом из самых дешевых в мире, но маржинальность у операторов небольшая, поэтому они вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и курс валют.

Как считает руководитель Content Review Сергей Половников, номинально повышение НДС до 20% ведет к удорожанию цены на 1,6%, но в реальности, чтобы нивелировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы должны вырасти на 10-20%. "Окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они, скорее всего, запустят в 1-м квартале 2019 года",- полагает эксперт.