Сотовый оператор для госслужащих может получить преференции

24 декабря. FINMARKET.RU - В понедельник Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может внести изменения в решения об использовании частот в диапазоне 450 МГц, пишут "Ведомости", ссылаясь на повестку ГКРЧ.

О каких решениях идет речь, из документа не ясно. По словам одного из связистов и знакомого нескольких федеральных чиновников, речь – о стандарте LTE-450: он получит приоритет перед другими технологиями, работающими на частотах 450 МГц. Другие средства связи, работающие в этом диапазоне, не должны будут создавать помех LTE, продолжают собеседники "Ведомостей", – это позволит значительно поднять мощность базовых станций LTE-450. Помимо сотовой связи в этом диапазоне работают цифровые рации различных ведомств и организаций, некоторые другие виды оборудования для передачи данных и др.

Вопрос включен в повестку, но будет ли рассмотрен, пока непонятно, предупредил один из собеседников "Ведомостей".

Особенность LTE-450 – возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей, так описана эта технология в документах департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации, и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных, пишет ДИТ, а для устойчивого покрытия достаточно минимального количества базовых станций. По сути, весь частотный диапазон для создания спецсети использует "Т2 РТК холдинг" (Tele2), рассказывал "Ведомостям" знакомый нескольких чиновников.

Сотрудник оператора, знакомый чиновников и один из этих чиновников увязывают частотныедля LTE-450 с проектом беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей. Ее создание к 2024 г. записано в программу "Цифровая экономика". Спецпотребители – это врачи, фельдшерские пункты, школы в регионах, пожарные и спасатели, участковые, работники местных администраций, перечисляет чиновник.

Общая стоимость сети LTE-450 может составить около 73 млрд руб., по расчетам профильного ведомства, c которыми "Ведомости" ознакомились (данные подтвердил человек, знакомый с разработчиками "Цифровой экономики"). Оценка бюджета соответствует уже названной ранее, говорит представитель Tele2 Ольга Галушина: статус LTE как приоритетной технологии даст Tele2 возможность предоставления услуг оперативной связи на базе LTE-450 для ведомств и других госзаказчиков по сервисной модели. По ее словам, Tele2 активно участвует в рабочих группах профильных министерств и ведомств, где обсуждается проект.