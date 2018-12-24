Пожилые работники теряют в деньгах

24 декабря. FINMARKET.RU - Зависимость зарплаты в России от возраста работника существенно отличается от аналогичных показателей большинства стран ОЭСР. Ее рост в нашей стране прекращается раньше, чем в развитых экономиках, а снижение в пожилом возрасте оказывается более стремительным, что ставит под вопрос обещанный будущим пенсионерам выигрыш в деньгах от повышения возраста выхода на пенсию.

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон в работе "Возраст, производительность, заработная плата" изучил особенности влияния этих факторов в России и некоторых зарубежных странах, а также зависимость изменения зарплаты от уровня образования работников, пишут "Ведомости".

В среднем по странам ОЭСР вознаграждение работников стремительно – на 36% – растет с 25 до 42–43 лет, затем зарплата стабилизируется и плавно, на 5–6 п. п., снижается в предпенсионном возрасте. В России наблюдается иная картина, на которую оказывает влияние присутствие на рынке труда значительного числа молодых работников. По расчетам Гимпельсона, в 2005 и 2015 гг. рост зарплат к возрасту 30–34 года по сравнению с 20–24 годами составил около 30%. Пика заработка мужчины достигали к 30–34 годам, тогда как женщины – к 40–44. Изменения зарплаты более возрастных работников существенно отличались. В 2005 г. российская кривая была близка к европейской: зарплата до предпенсионного возраста была почти неизменной и у 50–54-летних работников снизилась по сравнению с пиком на 8 п.п. В 2015 г. она к предпенсионному возрасту сократилась уже на 20 п.п. Это означает, что работники с солидным стажем почти не получали отдачи от накопленного опыта.

Снижение заработков пожилых работников вызвано объективными факторами, в том числе уменьшением их способности к получению новых навыков, освоению современных технологий, ухудшением здоровья и нежеланием рисковать: мудрость не всегда может компенсировать живость, поясняет В.Гимпельсон.

Темпы роста и падения зарплаты значительно колеблются в зависимости от уровня образования и профессии. Специалисты высшей и средней квалификации достигают пика зарплаты к 40–44 годам, причем первые сохраняют зарплатное преимущество по отношению к молодым сотрудникам (на 11–12%) вплоть до выхода на пенсию, а вторые получают незначительно меньше. По расчетам Гимпельсона, минимальная премия за опыт – у работников торговли и сферы обслуживания и неквалифицированных работников, их заработок к пенсии снижается по сравнению с уровнем молодых сотрудников почти на 20%. У квалифицированных работников промышленности, строительства и транспорта рост зарплаты к 35 годам невелик (около 10%), а к нынешнему пенсионному возрасту (55–60 лет) она снижается до уровня молодых. Шанс сохранить достойную зарплату до выхода на пенсию выше у людей с высшим и средним специальным образованием.