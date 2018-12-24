Дана техоценка дальнейшего развития зеленой генерации в РФ

24 декабря. FINMARKET.RU - "Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей. До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: ДПМ ВИЭ гарантируют возврат инвестиций за 15 лет и позволят построить до 5,5 ГВт, пишет "Коммерсант". Инвесторы в ВИЭ настаивают на продолжении: глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс говорил о необходимости как минимум еще 10 ГВт.

В СО пояснили, что увеличение доли ВИЭ требует новых технических требований к оборудованию и технологической защите, которые повлияют на энергорежим и минимизируют негативное влияние нестабильной генерации. Диспетчер считает, что с рыночных позиций при определении предельных объемов ВИЭ нужно ориентироваться на замещение выработки наименее эффективных ТЭС: так эффект от поддержки ВИЭ будет максимален. Но пока СО прогнозирует, что ВИЭ будут вытеснять более дешевую выработку - вплоть до новых парогазовых установок, введенных по обязательным инвестконтрактам (ДПМ - договора на поставку мощности).

Для первой программы поддержки ВИЭ в 2014-2023 годах требований у СО не было, и станции размещают чаще на юге - в регионах с высокой инсоляцией, транспортной доступностью, но с низкой пропускной способностью сетей. При продлении поддержки СО предлагает в районах с сетевыми ограничениями не вводить больших объемов. Предельный объем ВИЭ, полагает СО, нужно считать равным граничным значениям включенной мощности: так выработка даже при полной нагрузке будет минимально вытеснять дешевые ТЭС. При стоимости производства в 1,2 тыс. руб. за МВтoч предельный объем ВИЭ в ЕЭС России составит 3,2 ГВт, при цене 1 тыс. руб. за МВтoч - 5 ГВт.

Дальше нужно учитывать и изолированные районы, где дизельные электростанции (ДЭС) можно комбинировать с солнечными панелями или ветряками для экономии топлива. Для систем без накопителей энергии ВИЭ могут составлять до 20% от мощности ДЭС, с системами накопления - до 50%.

В Ассоциации предприятий солнечной энергетики сослались на мировой опыт: при грамотном техрегулировании и управлении ВИЭ возможна интеграция в систему 10-20% зеленой генерации без значительных ограничений. "Планируемый в РФ объем ВИЭ сравнительно небольшой, при грамотном управлении ограничения не возникают",- считают в ассоциации, добавляя, что выработка адекватных рекомендаций по распределению ВИЭ по регионам с учетом возможностей сетей и потенциала ВИЭ способствует постепенной адаптации энергосистемы.