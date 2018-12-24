Магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

24 декабря. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам. Как рассказала "Известиям" исполнительный директор ассоциации Мария Михайлова, сейчас организация проводит консультации с регуляторами: в рабочем порядке обращения направлены в Росфинмониторинг и ФАС. Также готовится официальное письмо в Центробанк.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты магазинов уже превратились в платежное средство. Есть примеры, когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым пополнением до 999 тыс. рублей. "Что это за подарки такие, как они используются?" - недоумевает М.Михайлова.

Оценить объем рынка таких карт из-за отсутствия регулирования сейчас невозможно, отмечает она. Есть риск, что физические и юридические лица могут использовать их для обналичивания средств. Эта ситуация требует регуляторного вмешательства, считают в ассоциации.

Как полагают в НПА, решить проблему можно несколькими путями. Один из них - сделать подарочные карты банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации. Тогда ритейлеры не смогут их выпускать без сотрудничества с кредитными организациями. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тыс. рублей.

Другой вариант - покупатель будет вносить предоплату ритейлеру, после чего картой сможет пользоваться только он сам, передать третьему лицу пластик будет невозможно.

В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что предложение ассоциации находится на рассмотрении. В пресс-службе ЦБ "Известиям" пояснили, что "подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя".

Подарочные карты уже во многом стали дебетовыми, на них можно держать внушительные суммы и покупать товары, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин пояснил, что в теории подарочные карты можно использовать и для легализации денежных средств.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в которую входит "Эльдорадо", "Медиа Маркт", "М.Видео") Артем Соколов сказал "Известиям", что иметь возможность реализовать подарочный сертификат должен не только тот, кто его приобрел, а еще и тот, кому его подарили. Иначе такой подарок теряет всякий смысл, сказал он. Регулирование на этом рынке он счел излишним.