Российский fashion-рынок продолжил стагнацию

21 декабря. FINMARKET.RU - В 2018 годуна российском рынке одежды, обуви и аксессуаров в денежном выражении оказались на прошлогоднем уровне. Продажи на fashion-рынке составили 2,36 трлн руб., говорится в исследовании Fashion Consulting Group (FCG). Эксперты компании связывают отсутствие роста с макроэкономическими факторами, включая инфляцию, пишет "Коммерсант". Так, потребительские товары подорожали примерно на 4%, стоимость коммунальных услуг выросла на 3–5%. Кроме того, у россиян увеличились размеры ежемесячных выплат по кредитам: на эти цели они направляли до 18% своих доходов. Потребителям приходилось в уходящем году больше средств выделять на первоочередные расходы.

С этим соглашается руководитель направления услуг ритейлерам JLL Надежда Мартынова. По ее словам, многие покупатели все же не отказываются от привычных покупок, но стараются сократить их общую стоимость, приобретая одежду и обувь в дисконт-центрах, на распродажах или переключаясь на более бюджетные бренды.

Об этом же говорит представитель обувного ритейлера Zenden Александр Милых, подтверждая, что снижение доходов россиян затронуло в первую очередь ритейлеров, ориентированных на покупателей со средним и более высоким достатком.

Кроме того, пишут аналитики FCG, розничные цены на одежду торговых марок из Юго-Восточной Азии, Европы и США постепенно растут вслед за укреплением доллара, который за год вырос практически на 20%. Все это влияет и на российские компании, вынужденные закупать импортные волокна, ткани и фурнитуру.

Как рассказывает Н.Мартынова, пока международные бренды фокусируются на существующих точках продаж, российские компании и дизайнеры начали активно развиваться и открывать свои розничные магазины. Среди таковых, например, LN Family, I am studio, 12Storeez, Terekhov Girl, Akhmadullina Dreams. "Этот тренд будет актуален и в 2019 году, так как российские ритейлеры способны проявить большую гибкость в распределении финансовых потоков, планировании ассортимента и формировании планов развития", - заключает она.