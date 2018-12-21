Через три года в России станет на миллион работников больше

21 декабря. FINMARKET.RU - Через три года численность трудовых ресурсов в России увеличится с 71,8 до 72,4 миллиона человек, свидетельствует прогноз Минтруда, представленный членам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отмечается в пояснительной записке, численность занятых вырастет практически во всех сферах деятельности, за исключением сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, финансовой и страховой деятельности, государственного управления и социального обеспечения, пишет "Российская газета".

Рост экономически активного населения - логический результат повышения трудоспособного возраста. Проявляться эта тенденция начнет с 2021 года. Но из-за того, что пенсионный возраст изменяется плавно (в 2019 году на 6 месяцев, в 2020 году - на полтора года от принятого до этого возраста выхода на заслуженный отдых - 55-60 лет), серьезного напряжения на рынке труда не ожидается. Напротив, прогнозируется тренд на снижение безработицы. Так, в период 2018-2021 годов безработица может составить 4,7-4,8% против 5,2% в 2017 году.

По итогам 2018 года численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, не превысит 3,6 миллиона человек.

Тем не менее, как подчеркивает ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин, не стоит забывать о высокой конкуренции на рынке труда. Поэтому работники должны быть постоянно заинтересованы в повышении своей компетенции.

По оценке экспертов Российского экономического университета, в 2019 году на рынке труда останутся примерно 300 тысяч человек, которые по старому законодательству должны были бы выйти на пенсию. Но при этом эксперты напоминают о законах физики - если в одном месте прибыло, то в другом происходит обратный процесс.

По мнению доцента кафедры трудовых ресурсов РЭУ им Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, возможен рост безработицы среди молодежи, а также увеличение числа работодателей, работающих по "серым" и "черным" схемам вознаграждения, так как на них возрастает нагрузка по отчислению средств в социальные фонды.