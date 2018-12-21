В следующем году НПФ могут остаться без новых клиентов

21 декабря. FINMARKET.RU - Ноябрьского ускорения кампании по переводу пенсионных накоплений граждан, традиционно набирающей обороты к финалу года, не произошло. За отчетный месяц было подано чуть более 271 тыс. заявлений о смене страховщика, что на 9,5 тыс. меньше, чем за октябрь, свидетельствуют данные Пенсионного фонда РФ (ПФР). Всего за 11 месяцев граждане подали в ПФР менее 1,5 млн заявлений. Между тем в предыдущие пять лет ПФР получал от граждан не менее 6 млн заявлений на перевод накоплений ежегодно. Теперь участники пенсионного рынка не ожидают получения и половинного результата, пишет "Коммерсант".

В этом году наиболее популярным каналом подачи заявлений стала курьерская доставка в отделения ПФР, ассоциирующаяся с действиями агентов. За 11 месяцев на этот канал пришлось почти 79% поданных заявлений, тогда как через электронный канал (Единый портал госуслуг, ЕПГУ, и личный кабинет застрахованного лица, ЛКЗЛ) было подано менее 13% заявлений. Вместе с тем курьерская доставка несет риски вброса фальсифицированных заявлений, указывал ранее источник газеты, близкий к регулятору. Озабоченность со стороны соцблока правительства и Банка России в итоге вылилась в циркулярное письмо ПФР для региональных отделений. Прописанные в нем мероприятия должны были "позволить эффективнее определять лиц, причастных к фальсификации заявления".

В результате ряд фондов в декабре резко сократил взаимодействие с агентами - пенсионными брокерами, пишут на специализированных агентских форумах и рассказывают контрагенты НПФ и люди, близкие к фондам. Однако перспективы следующего года выглядят еще менее оптимистично для отрасли. С 1 января начинают действовать новые правила перехода, при которых гражданин будет информироваться о потерях инвестдохода в случае досрочного перевода пенсионных накоплений.

Несколько собеседников "Коммерсанта", близких к регулятору и Минтруду, утверждают, что в недрах ведомств даже зреет план заморозить переходную кампанию следующего года до введения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).