Где в России больше всего платят за личный транспорт

20 декабря. FINMARKET.RU - В пересчете на одного жителя больше всего платят в казну транспортный налог жители Камчатского края и Москвы, а меньше всего — Ингушетии, Чечни и Дагестана. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой группы "Финэкспертиза" в своем исследовании, на которое ссылаются "Известия". Качество сбора налога напрямую связано с уровнем работы налоговиков, считают эксперты.

В России с началом декабря этого года закончился срок уплаты транспортного налога за 2017 год. Основываясь на финализированных данных МВД и Федерального казначейства по уплате в регионах, аналитики "Финэкспертизы" определили размер транспортного налога в пересчете на одного жителя субъекта федерации. Этот показатель одновременно отражает качество работы налоговых органов, размер налога и исправность уплаты гражданами налогов.

Так, лидером по уплате транспортного налога стал Камчатский край, где в пересчете на одного жителя он составил 1979 рублей. На второй строчке Москва с результатом в 1710 рублей, а на третьей — Санкт-Петербург (1625 рублей). Далее в десятке идут Московская область (1601), Сахалинская область (1229), Ленинградская область (1204), Ханты-Мансийский автономный округ (1094), Новгородская область (1031), Нижегородская область (1009), Хабаровский край (989).

В то же время "Финэкспертиза" указывает и регионы с минимальными сборами транспортного налога. Здесь первой стала Ингушетия — в пересчете на одного жителя республики здесь получился всего 91 рубль. На втором месте Чечня (172 рубля), а на третьем — Дагестан (175). Далее следуют Чукотский автономный округ (185), Кабардино-Балкария (202), Тюменская область (234), Северная Осетия — Алания (247), Тыва (303), Карачаево-Черкесия (321), Оренбургская область (357).

По подсчетам "Финэкспертизы" в среднем по России транспортный налог за 2017 год составил 869 рублей на каждого гражданина страны. За два года россияне стали платить в среднем на 16%, или 252 рубля, больше за пользование своими транспортными средствами. Сильнее всего средний платеж вырос в Камчатском крае (+859 рублей на человека), Ханты-Мансийском автономном округе (+ 375) и Приморском крае (+298), отмечает руководитель налоговой практики компании "Финэкспертиза" Сергей Зубков, цитируемый "Известиями".