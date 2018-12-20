Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять раз в 10 лет

20 декабря. FINMARKET.RU - Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены. Обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать "теорию" раз в десять лет, пишет "Коммерсантъ".

О запланированных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол. Справки, которые выдаются медкомиссиями, будут переведены в электронный вид, рассказал начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков. Законопроект о создании реестра документов уже направлен в Минюст, сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина. "Минздрав нас заверил, что в принципе готов предоставлять данные в электронной форме уже в следующем году",— заявил господин Гиляков. С учетом того, что с нового года автошколы будут обязаны загружать свидетельства об окончании курсов в базу данных Рособрнадзора, в будущем автомобилисты на экзамен будут приходить только с паспортом.

Другая инициатива касается положения иностранных водителей. Растет число аварий с их участием, поэтому ГИБДД предложила обязать иностранцев, которые получили вид на жительство (или оформили гражданство) в России, в течение полугода поменять права на российские. Это же правило коснется и россиян, которые получили права за рубежом и вернулись на родину. Не исключено, что им нужно будет пройти обучение в автошколе по сокращенной программе, уточнил господин Гиляков, но это коснется только обладателей категорий C и D. Иностранцев, которые временно находятся на территории страны, новое правило не коснется. Законопроект уже направлен в правительство. Еще одно нововведение (поправки к закону «О безопасности дорожного движения») — запрет на открытие "автобусной" категории (D) для граждан, не имеющих стажа вождения в рамках других категорий.