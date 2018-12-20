Компании побьют рекорд по выплате годовых премий сотрудникам

20 декабря. FINMARKET.RU - Почти половина российских компаний выплатит в этом году своим сотрудникам предновогодние годовые пишет "Российская газета", ссылаясь на экспертов портала SuperJob.

"Всех сотрудников или отдельные категории персонала в этом году будут награждать премиями 45% российских компаний, в декабре прошлого года о подобных планах заявляли лишь 33% работодателей", - уточнили в SuperJob. Статистика составлена по итогам ежегодных опросов. В этом году опрос проводился в течение первой половины декабря во всех регионах России.

В этом году число работодателей, планирующих выплату премий всем сотрудникам или отдельным категориям, максимальное за последние девять лет. Реже всего премии обещали в непростом для страны 2014 году. Тогда так называемую тринадцатую зарплату готовы были заплатить лишь 30% компаний.

Впрочем, пишет "РГ", и сегодня еще довольно много компаний, где годовые премии не предусмотрены. 41% работодателей не намерены поощрять своих сотрудников. Еще 14% представителей компаний не осведомлены о решениях по выплате премий.

На вопрос, ожидает ли человек премию по итогам года, утвердительно ответили 26% россиян, имеющих работу. 47% респондентов констатировали отсутствие годовых премий в своих компаниях. 13% объясняют их невыплату нестабильным финансово-экономическим положением работодателя, еще 7% - другими причинами.

Женщины рассчитывают на получение годовой премии чаще мужчин: 28 и 23% соответственно. Молодежь чаще старшего поколения ждет вознаграждения за свои труды. 35% среди работников моложе 24 лет и 21% среди тех, кому более 45 лет, рассчитывают на премии.