Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий

20 декабря. FINMARKET.RU - Рост цен за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в этом году стал более умеренным, отмечается в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС, на который ссылается "Коммерсантъ". В январе-ноябре 2018 года рост составил 4% в годовом выражении (5,1% в том же периоде 2017 года). Лидируют по росту тарифов ранее хронически недоинвестированные отрасли — водоотведение (5,7%) и холодное водоснабжение (5%). Медленнее всего растут цены на жилищные услуги (3,1%) и газоснабжение (3%).

Вместе с тем во втором квартале РАНХиГС фиксирует рекордное улучшение платежной дисциплины населения — данные за первое полугодие являются пока наиболее актуальными. Если в первом квартале доля неоплаченных счетов достигала 13,3%, превысив показатели нескольких предыдущих лет, то по итогам второго квартала она сократилась до 4,7%.

"Критического роста задолженности в январе—июне 2018 года статистика не показывает, скорее наоборот, мы видим улучшение ситуации", - отмечают эксперты РАНХиГС, допуская, впрочем, что ситуация по итогам трех кварталов может снова измениться.

Пока же столь значительное сокращение задолженности, отмечают эксперты, "опровергает волну" сообщений о росте неплатежей, возникшую летом еще при обсуждении индексации тарифов ЖКУ.