На трассах появится чувствительная разметка

20 декабря. FINMARKET.RU - Участки с шумовой разметкой по оси на разделительных полосах появятся на отдельных федеральных трассах в 2019 году, пишут "Известия", ссылаясь на источник в Росавтодоре. Первыми ее протестируют на трассах М7 "Волга» в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 "Урал", в Сибири — на Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш". Но преимущественно такой шумовой разметкой предполагается оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: там множество однополосных участков дорог и серпантинов, сказал представитель федерального агентства. Конкретные отрезки и километраж, по его словам, пока не определены.

будет наноситься на участках дорог, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. При выезде на такую разметку машину начинает трясти, и ехать в тряске водителю не захочется, отметил начальник отдела сохранности и организации дорожного движения Росавтодора Дмитрий Ставский. Автомобили зачастую оказываются на встречной полосе в процессе обгона. В Росавтодоре рассчитывают, что с появлением разметки автомобилисты будут мотивированы совершать маневры на разрешенных участках.

Сейчас на федеральных трассах шумовая разметка не применяется. Ее использует ГК "Автодор" на подведомственных ему платных дорогах, причем не только на разделительной, но и на краевой полосе. Например, она нанесена на отдельных участках трассы М1 "Беларусь" в Московской области.