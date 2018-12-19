Правила продажи квартир в новостройках ужесточат еще сильнее

19 декабря. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы во вторник, 18 декабря, приняли во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Так, изменения в закон, принятые летом этого года, обязали застройщиков с 1 июля 2019 г. продавать квартиры через эскроу-счета исключительно в проектах, разрешения на строительство которых получены позже 1 июля 2018 г. Доступ к таким счетам застройщик получает только после завершения проекта. Нынешние поправки предполагают, что эта норма распространится на все. Поправки внесены правительством России, пишут "Ведомости".

Сейчас 130 млн кв. м жилья в стадии строительства, именно они должны были обеспечить отрасли переходный период, объясняет сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, цитируемый "Ведомостями". Он считает, что новыетяжело отразятся прежде всего на региональных застройщиках – у них нет "маржинальной" подушки безопасности. Велика вероятность, что небольшие застройщики просто не смогут остаться на плаву из-за низкой рентабельности, соглашается гендиректор "Дон-строй инвеста" Алена Дерябина. Назаров говорит об уходе с рынка до 30% мелких и средних игроков, а значит, станет невозможным выйти на ввод 120 млн кв. м жилья ежегодно. Масштабы строительства уже в этом году окажутся на 15% ниже, чем в прошлом, подтверждает президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

Новые правила приведут к росту цен на квартиры, уверен Ручьев. На сколько именно, будет зависеть от общего состояния экономики, говорит он. Срок реализации проекта в среднем 2–3 года, значит, возведение дома теперь будет обходиться застройщику примерно на 15–20% дороже, подсчитал директор по развитию ГК "Гранель" Андрей Цвет. Если же добавить сюда дополнительные издержки, как то повышение НДС, административные расходы и проч., то цены на жилье вырастут на те же 15–20%, предупреждает он. Уже точно можно сказать, что цена квадратного метра в новостройках вырастет минимум на 10%, заверила коммерческий директор ФСК "Лидер" Ольга Тумайкина.