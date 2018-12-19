Жилищный нацпроект скорректируют с учетом реального состояния рынка

19 декабря. FINMARKET.RU - Отставание в России ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу -"Жилье и городская среда", требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.

В Минстрое признают, что цель нацпроекта, которую уже критиковали за неисполнимость регионы, остается "под знаком вопроса", пишет "Коммерсант"

Минстрой намерен скорректировать нацпроект "Жилье и городская среда". Как рассказал вчера на заседании Общественного совета при Минстрое министр Владимир Якушев, 24 декабря на заседании президиума совета по стратегическому развитию министерство будет настаивать на приведении его показателей в соответствие реальному состоянию рынка. Проект предполагает, в частности, рост ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году за счет ускорения темпов строительства многоквартирных домов, при этом более половины из них должно финансироваться за счет ипотеки. Объем его финансирования - чуть более 1 трлн руб., из которых 891 млрд руб.- средства федерального бюджета.

Отставание от заявленных в нацпроекте на 2018 год 86 млн кв. м оценивается в 12,7%, или 11 млн кв. м - с учетом даты это означает, что за год де-факто построено только 75-76 млн кв. м, что ниже даже показателя 2017 года (79,2 млн кв. м). Министр назвал это "серьезным знаком со стороны рынка", на который нельзя не обратить внимание. "Сама цифра 120 млн кв. м к 2024 году под знаком вопроса, все об этом много говорят", - признал он, пояснив, что препятствием для стройки стали изменения в законе о долевом строительстве.

"Если мы хотим построить этот объем и его еще продать, мы должны стимулировать спрос. Практически все субъекты указывают на то, что это одно из важнейших условий, чтобы достичь результатов", - подчеркнул министр.

Основным инструментом стимулирования спроса сейчас является ипотека, но ее будущее вызывает у Минстроя сомнения. К 2024 году ставки по ипотеке должны снизиться до 8%, но, по словам министра, "текущая динамика макроэкономических факторов" вызывает у него сомнения в возможности этого.

На 1 ноября средневзвешенная ставка составляла 9,55%, и после повышения ЦБ ключевой ставки 14 декабря до 7,75% к концу года показатель точно превысит целевые для 2018 года 9,5%.

В Минстрое "Ъ" пояснили, что паспорт нацпроекта дорабатывается: основным изменением является снижение показателя ввода жилья в 2018 году с 86 млн до 76,4 млн кв. м. "Снижение обусловлено падением ввода многоквартирных домов - это следствие низкого количества новых строительных проектов, начало которых пришлось на 2015-2016 годы", - поясняют в министерстве. Там говорят, что изменения касаются только 2018 года, но показатели последующих годов в части увеличения объемов жилстроительства до 120 млн кв. м также могут быть пересмотрены из-за перехода всех действующих строительных проектов на работу по эскроу-счетам с 1 июля 2019 года.

В реалистичности нацпроекта ранее сомневались и в рабочей группе Госсовета. По ее оценке, риск спада объемов ввода жилья может распространиться и на 2020-2021 годы из-за перехода к целевой модели финансирования жилищного строительства, низких темпов модернизации отрасли и технологического отставания, а также низкой производительности труда и дефицита трудовых ресурсов. Впрочем, основным препятствием рабочая группа называла запланированные объемы финансирования, при которых вовсе невозможно достичь заявленных результатов.