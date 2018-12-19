Минтруд дорабатывает проект программы профобучения предпенсионеров

19 декабря. FINMARKET.RU - В России насчитываются 4,2 млн граждан предпенсионного возраста, у которых есть работа. Такие данные представлены в письме Пенсионного фонда России в Роструд, пишут "Известия"

В документе указано, что данная информация потребуется для организации профобучения тех, кому осталось 5 лет до пенсии. Большинство из этих граждан смогут стать участниками соответствующей программы. К ним прибавятся желающие из 3 млн граждан, которые пока не могут найти работу, оценили в экспертном совете при правительстве.

Сейчас Минтруд дорабатывает проект программы профобучения и дополнительного образования россиян предпенсионного возраста на 2019-2024 годы. Изначальный вариант предполагал, что ежегодно квалификацию смогут повышать 75 тыс. человек. Однако число желающих может составить до 1,5 млн в год, указано в критическом отзыве экспертного совета при правительстве.

На повышение квалификации за счет государства смогут рассчитывать как работающие, так и неработающие женщины 55-60 лет и мужчины 60-65 лет. Также допобразование будет предложено пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Там отметили, что поучаствовать в программе смогут все желающие при обращении в службу занятости.

Сейчас Роструд вычисляет, сколько пожилых граждан реально нуждаются в обучении. По данным, поступившим в службу из ПФР, под пенсионный маневр ежегодно будут попадать около 800 тыс. сотрудников. Всего работающих предпенсионеров 4,2 млн человек: 2,2 млн женщин, которым в следующем году будет 55-60 лет, и 1,9 млн мужчин 60-65 лет.

По данным Росстата, граждан соответствующего возраста в стране всего около 10,2 млн человек. Таким образом, из них трудится примерно 41%. Еще около 3 млн человек нуждаются в занятости, но не могут найти работу, и еще столько же приходится на тех, кто трудиться уже не может (инвалиды, пенсионеры-досрочники), оценил для "Известий" член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. В целом круг потенциальных участников программы переобучения составляет 7,2 млн человек.

Изначальная версия проекта Минтруда предполагает, что повышение квалификации для попавших под пенсионный маневр оплатят федеральный и региональный бюджеты: оно обойдется примерно в 33 тыс. рублей на человека (стоимость всего проекта на четыре года - 31,6 млрд рублей). Для граждан в среднем 3-месячное обучение будет бесплатным. Более того, предполагается выплата стипендии в размере региональной минимальной зарплаты (сейчас по России она составляет 11 тыс. рублей).

Однако этот вариант вряд ли реализуем в случае кратного увеличения числа участников программы. Поэтому экспертный совет при правительстве предложил Минтруду мотивировать работодателей, родственников и самих предпенсионеров оплачивать обучение, сделав для них налоговый вычет. В этом случае они смогут вернуть 20% потраченной суммы, написав заявление в налоговую. Однако в Минфине сказали "Известиям", что "расходы на переобучение и допобразование и так учитываются организациями для своих сотрудников".

Как указано в первой версии проекта о переобучении, речь идет не о получении новых навыков, а об обогащении старых набором дополнительных. Например,об обучении работе с компьютером или преподаванию. Полный список навыков будет сформирован в январе, заявляли "Известиям" в Минтруде ранее.

Скорее всего, в него войдут повышение компетенций в сфере IT, преподавания, внутренних коммуникаций и навыки по ведению собственного бизнеса, полагает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Желание пройти обучение, скорее всего, возникнет у большинства предпенсионеров, полагает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.