С увольнений начнут 2019 год 23% работодателей

19 декабря. FINMARKET.RU - Каждый четвертый работодатель, 25%, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 23% работодателей предполагают сократить штат. А каждый третий работодатель (33%) намерен в новом году обучать своих сотрудников. В основном, такие планы есть у работодателей IT и финансовой сферы, а также у компании, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли. пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование, проведенное порталом Rabota.ru в ходе опроса, посвященного планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 работодателей. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответов.

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах "медиа и маркетинга", а также и "продукты питания". Меньше всего - в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше - 18%, напротив, намерены расширить штат.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере. 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют напротив сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.

Каждый десятый работодатель, 12%, хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего - компании финансового сектора. Еще десять процентов респондентов решили сосредоточиться на одном направлении бизнеса, шесть процентов - переехать в связи с расширением компании.