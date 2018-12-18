Число официальных безработных может вырасти на 38%

18 декабря. FINMARKET.RU - Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд. Об этом говорится в материалах ведомства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которые ссылаются "Известия". Рост будет связан с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста, считают чиновники.

Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных, указано в материалах Минтруда. Размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей, а с 1 января — от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Для лиц предпенсионного возраста (мужчины 60–65 лет и женщины 55–60 лет) размер пособия будет максимальным — от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей.

Около 200 тыс. состоящих на учете в службе занятости (примерно 18%) составят те, кому до выхода на пенсию осталось пять лет.

Прогнозная численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, определяется с использованием методов экономико-математического моделирования, исходя из сложившихся трендов и параметров экономического развития России, пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

В документах министерства речь идет только об официальных безработных, то есть тех, кто стоит на учете в службе занятости. Также существует методика определения безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) — она учитывает всех граждан, не имеющих работы. В Минтруде ожидают, что численность последних в 2019–2021 годах останется на уровне 2018-го, то есть не превысит 3,6 млн человек.

Размер пособия нельзя назвать существенным, а в устройстве на работу служба занятости особо не помогает, считает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Средний размер прожиточного минимума по стране — 11 тыс. рублей, и пособие не дотягивает до него. Большинство россиян находят работу через знакомых или неофициальные сервисы, поэтому необходимости обращаться в госорганы нет, отметил эксперт.