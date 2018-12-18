Россияне скупают автомобили, чтобы успеть до повышения цен

18 декабря. FINMARKET.RU - Россияне скупают, чтобы успеть до повышения цен. В 2019 году, по мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, новые машины могут подорожать на 10%. Это заставит граждан либо отложить покупку до лучших времен, либо обратить взоры на вторичный рынок, пишет "Российская газета".

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-ноябрьавтомобилей в РФ выросли на 13,7%, в ноябре - на 10,1%. По словам председателя комитета Йорга Шрайбера, похожую динамику можно ожидать и в декабре. На подъеме в этом году был и рынок автомобилей с пробегом.

"Устойчивый рост авторынка в этом году объясняется большим отложенным спросом, - говорит автоэксперт Сергей Логинов. - В течение 2015-2016 годов машины практически не меняли. Как только ситуация, включая курс рубля, немного стабилизировалась, многие, наконец, на это решились".

Каждый второй автомобиль в России сейчас приобретается на заемные средства. Только в октябре 2018 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на покупку транспортных средств банки выдали гражданам 56,9 млрд руб. - абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Средняя стоимость новых легковых автомобилей за последний год увеличилась на 7% - до 1,42 миллиона рублей. С учетом того, что именно такие машины пользовались наибольшим спросом, рост цен на своих кошельках почувствовали большинство покупателей.

Машины с пробегом, напротив, стали дешевле на 4,3%. Если в 1-м квартале 2018 года средняя стоимость была на уровне 468,8 тысячи рублей, то к концу года она снизилась до 448,4 тысячи рублей, озвучил цифры Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Такая динамика вызвана изменением структуры рынка, уточняет он. На продажу стало выставляться меньше "трехлеток" - результат провала 2015 года, когда из-за резкого роста курса доллара продажи новых машин упали на 30%. Свежие машины на вторичном рынке стоят дорого. Из-за того, что сейчас их процент невелик, средняя цена авто с пробегом не растет.

По прогнозам экспертов, в 2019 году новые автомобили могут подорожать на 5-10%. Одним из основных факторов помимо инфляции станет увеличение ставки НДС. Еще один повод - обязательная установка ГЛОНАСС (российская спутниковая система навигации) для новых автомобилей, ввозимых из-за границы. "Не стоит сбрасывать со счетов и бензин. Все автомобили у нас в стране перевозятся автовозами, - напоминает С.Логинов. - В этом году топливо уже подорожало. Новый виток роста цен в 2019-м также скажется на стоимости автомобилей".

Повышение цен будет происходить постепенно. Несмотря на это, рынок новых машин в 2019 году может просесть, не исключают эксперты.