Медведева предупредили о риске роста цен на товары повседневного спроса

18 декабря. FINMARKET.RU - Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях. Подорожание топлива грозит ростом цен наповседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что "устали заниматься альтруизмом", пишет "Коммерсантъ".

О том, что ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний, сообщает "Ъ", ссылаясь на копию письма. Его подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза".

Затраты нав среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании, говорится в письме, работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут удерживатьпри таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают авторы документа. Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, рассказали “Ъ” в сети одежды Sela и крупном производителе продуктов питания. Представитель Sela говорит, что компания пытается этого не допустить: "Транслировать изменения на покупателей через повышение розничных цен не планируется, так как платежеспособный спрос и без того снижается". Повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше, добавили в Sela.

Президент РТС Евгений Аркуша подтверждает, что нефтекомпании сейчас придерживаются тренда на снижение скидок для корпоративных клиентов. Но, отмечает он, для этого есть объективные причины, а в первую очередь — снижение доходности розничного бизнеса.