Россияне удвоили переводы денег друг другу

18 декабря. FINMARKET.RU - Банковскиеграждан друг другу всё быстрее вытесняют наличные деньги из обращения. Объем таких операций в 2018 году вырос в среднем вдвое, рассказали "Известиям" в банках из топ-30. Их абсолютный размер в большинстве опрошенных газетой кредитных организаций не раскрыли. В ВТБ его оценили в 38,6 млрд рублей, а в Абсолют банке - в 3,16 млрд рублей. По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год.

А вот размер платежа снижается. В среднем он составляет 8,2 тыс. рублей. Это примерно на 10-12% меньше, чем в прошлом году, следует из данных ЦБ и статистики банков из топ-30. При этом в зависимости от банка средний перевод может сильно разниться - от 4 тыс. до 15,2 тыс. рублей. Максимальный платеж в МКБ составил 300 тыс. рублей, в банке "Открытие" - 140 тыс. рублей, в Сбербанке - 1 млн рублей. Операции такого объема - достаточно распространённое явление, добавили в кредитной организации.

В кредитных организациях "Известиям" сообщили, что им неизвестно о блокировке карт и счетов при операциях на 1 тыс. рублей

Основная причина роста популярности перевода денег сна карту - простота и удобство сервиса, пояснили в Сбербанке. Чаще всего граждане пополняют свои карты в других банках, гасят кредиты, совершают переводы родственникам и друзьям, добавил директор цифрового бизнеса банка "Восточный" Алексей Казаков.

При помощи P2P-переводов принято скидываться на юбилеи и другие праздники, оплачивать билеты и бронировать гостиницы, отметили в "Русском стандарте". Нередко люди берут взаймы небольшую сумму, а потом возвращают ее на карту, отметили в кредитной организации.

Кроме того, резко выросло число предложений банков с хорошим процентом на остаток средств на пластике, а это альтернатива депозиту, пояснил советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов.

Удобство P2P-переводов оценили не только законопослушные граждане: сервис зачастую используется для отмывания доходов, полученных преступным путем, и обналичивания средств. Например, практикуется схема, при которой на счете физлица аккумулируется достаточно большая сумма, затем осуществляется множество мелких переводов другим гражданам, которые эти деньги снимают и отдают владельцу за комиссию, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Обычно такие операции попадают в число сомнительных. По словам Анатолия Аксакова, явление не носит массового характера, но периодически встречается.

Есть и не такие криминальные схемы: оплата услуг самозанятых или ИП, перечисление денег за аренду квартиры. В таких случаях бюджет недополучает налоги. Однако пока о жестком регулировании этого сегмента платежей речи не идет, отметил депутат. Государству интереснее, чтобы люди использовали безналичные платежи, нежели уходили в кэш, где операции контролировать вовсе невозможно, пояснил он.