Общение абонентов переходит в мессенджеры

18 декабря. FINMARKET.RU - За первые девять месяцев 2018 г. мобильный голосовой трафик в Москве снизился по сравнению с аналогичными периодами по меньшей мере с 2010 г. Об этом говорит статистика Минкомсвязи. Если в январе – сентябре 2017 г. московские абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период нынешнего года – чуть больше 47,11 млрд, подсчитало Минкомсвязи. За первые девять месяцев 2016 г. этот показатель составил чуть более 46,5 млрд минут, пишут "Ведомости".

Более сильное падение голосового трафика произошло в 1-м квартале 2018 г. – москвичи говорили примерно на 900 000 минут меньше, чем в 1-м квартале 2017 г. Во 2-м квартале голосовой трафик несколько вырос по сравнению с прошлым годом, но в 3-м квартале снизился вновь.

За первые девять месяцев 2018 г. примерно на 1,4% снизился голосовой трафик и в Санкт-Петербурге – он составил чуть больше 18 млрд минут. В целом по России трафик мобильной телефонии если и не растет, то по меньшей мере не падает, следует из материалов Минкомсвязи.

Одновременно и отдельно в Москве, и в целом по России растет трафик мобильного интернета. Рост по всей стране за первые девять месяцев этого года превысил 57% – за год интернет-трафик достиг 7,1 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. По Москве зафиксирован еще более быстрый рост – около 70%, трафик достиг 1,23 млрд Гб.

Правда, мобильные операторы снижения интереса к голосовой связи в Москве не отмечают. В Московском регионе голосовой трафик абонентов МТС за девять месяцев 2018 г. в сравнении с девятью месяцами 2017 г. стабилен, утверждает ее представитель Алексей Меркутов. Не зафиксировано снижения голосового трафика в Московском регионе, утверждает представитель Tele2, по стране потребление также осталось на прежнем уровне.

О стабильности голосового трафика говорит и представитель "Мегафона", но замечает, что ощущается уверенный рост популярности мессенджеров для голосовых звонков.

Спад голосового трафика может быть связан с тем, что люди все меньше общаются с помощью традиционной телефонии, считает гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов: звонки замещаются голосовым и текстовым общением в мессенджерах и социальных сетях.

По данным опроса EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем коммутируемым соединением, предполагающим набор номера; 31% опрошенных звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону.

Общение абонентов действительно переходит в мессенджеры, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: снижению количества выговариваемых минут способствует и то, что на массовых тарифах в пакете относительно немного голосового трафика.